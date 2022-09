von Carolin Gelb Endlich steht der Herbst wieder vor der Tür. Und damit ändern sich nicht nur die Natur und die Temperaturen, auch die Farben werden in der gemütlichen Jahreszeit dunkler, wärmer und intensiver. Und diese farbliche Vielfalt bringen wir jetzt auf unsere Augen – mit diesen Lidschatten-Paletten.

Im Sommer lieben wir helle, knallige Farben und probieren uns an bunten Lidschatten und glowy Nuancen aus. Im Herbst darf es Make-up-technisch dann wieder mehr smokey und intensiver zugehen. Wir zeigen euch die schönsten Lidschatten-Paletten für die kommende Saison.

Der Klassiker

Sie war eine der gehyptesten Paletten von Anastasia Beverly Hills und gehört bis heute zu unseren Favoriten für den Herbst. Nicht nur die Konsistenz und der Auftrag der Lidschatten überzeugen, auch die Farben schreien geradezu nach warmen Pullovern, Kürbissuppe und Kerzenschein. Das Raffinierte an der Palette: Die große Farbrange ermöglicht es uns, sowohl bronzige und natürliche Looks zu schminken, als auch mit warmen Brauntönen und knalligeren Farben zu experimentieren. Besonders die dunklen Pinktöne haben es uns angetan. Der Herbst kann kommen!

Eine Portion Glitter!

Während die Tage kürzer und dunkler werden, verschönern wir unser Gesicht mit einer Extraportion Glitzer. Die Ultimate Shadow Palette von Nyx macht es uns leicht, denn sie trägt die buntesten Schimmer-Nuancen in sich. Von klassischem Gold mit groben Glitzerpartikeln bis hin zum ausgefallenen Grünton ist alles dabei. Mit den 16 Farben können wir die verschiedensten Looks kreieren, die dunklen Nuancen smoken jeden Look aus.

Kürbisse und Halloween

Auch wenn die Halloween-Saison bei uns nicht so zelebriert wird wie beispielsweise in den Staaten, schauen wir uns ihre Augen-Make-up-Look gerne ab und schminken sie nach. Auch in diesem Jahr hat sich die Brand Too faced von der herbstlichen Jahreszeit inspirieren lassen und die Pumpkin spice second slice Lidschatten-Palette erschaffen. Die Farben sind angelehnt an den berühmten Kürbiskuchen: Die Palette beinhaltet einige warme Töne, aber auch ein knalliges Pink und ein feuriger Rotton finden dort Platz. Wie jede der Too faced Paletten hat auch dieses Modell einen süßlichen Duft und eine riesige Farbauswahl für kreative Looks – was wollen wir mehr?

Moody Eyes

Die klassischsten Nuancen im Herbst sind Orange-, und Brauntöne, wir lieben aber auch mauvige Farben auf den Augen. Und diese finden wir in der Love fest Palette von Huda Beauty. Sie beinhaltet eine Mischung aus warmen und rauchigen Farben und schimmernden Tönen in Lila und dunklem Pink. Der Auftrag der Lidschatten ist einfach: Durch die starke Pigmentierung brauchen wir nicht viel Produkt. Die glitzernden Nuancen bekommen noch mehr Strahlkraft, wenn wir sie mit einem angefeuchteten Pinsel auf unser Lid pressen. Dadurch verlieren wir nichts an Produkt und das Augen-Make-up wird noch intensiver.

Schimmer, Schimmer, Schimmer

Auch wenn wir matte Lidschatten lieben, werten schimmernde Farben jedes Augen-Make-up auf und lassen die Augenfarbe strahlen. Die Revolution Pro Goddess Glow Lidschatten-Palette von Revolution bietet uns jede Menge Glitzer. Vom schlichten Chapagner-Ton bis zum extravaganten Dunkelrot mit subtilen Glow ist alles dabei. Auffälligen Smokey Eyes oder Katzenaugen steht also nichts mehr im Weg. We love!