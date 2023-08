Jade-Roller Sorgt der Gesichtsroller für schönere Haut?

von Natalja Fischer Ein Jade-Roller soll Fältchen reduzieren und für einen strahlenden Teint sorgen. Wie du das Beautytool richtig anwendest und ob es sich lohnt, erfährst du hier.

Jade-Roller sollen einen positiven Effekt auf das Hautbild haben und werden von diversen Influencern als Wundermittel angepriesen. Wir verraten euch, was der Gesichtsroller kann und wie ihr ihn optimal verwendet.

Was ist ein Jade-Roller?

In Asien werden Gesichtsroller aus Heilsteinen schon lange für die Hautpflege eingesetzt. Bei uns erfreuen sich vor allem die Roller aus Jade oder Rosenquarz großer Beliebtheit. Die Roller bestehen aus einem Griff in der Mitte und zwei Walzen aus glattem Stein an den Enden. Die größere Walze ist zur Massage von Wangen und Stirn gedacht, während die kleine Walze zum Beispiel im Bereich der Augen zum Einsatz kommt.

Welche Wirkung hat ein Jade-Roller?

Ein Jade-Roller kann, wenn du ihn konsequent und richtig anwendest, folgende Vorteile für deine Haut mit sich bringen:

Die Massage mit dem Jade-Roller fördert laut Studien die Durchblutung der Haut und lässt sie dadurch frischer und rosiger erscheinen.

und lässt sie dadurch frischer und rosiger erscheinen. Die Gesichtsmassage regt den Lymphfluss an , wodurch Giftstoffe besser abtransportiert werden. Eine Lymphdrainage wirkt nicht nur gegen Schwellungen, sondern kann auch den Hautalterungsprozess verlangsamen.

, wodurch Giftstoffe besser abtransportiert werden. Eine Lymphdrainage wirkt nicht nur gegen Schwellungen, sondern kann auch den Hautalterungsprozess verlangsamen. Die Massage mit dem kalten Stein reduziert Schwellungen , die zum Beispiel im Bereich der Augen auftreten. Auch Kopfschmerzen können durch die kühlende Wirkung des Jade-Steins gelindert werden.

, die zum Beispiel im Bereich der Augen auftreten. Auch Kopfschmerzen können durch die kühlende Wirkung des Jade-Steins gelindert werden. Mit dem Gesichtsroller kannst du Pflegeprodukte tiefer in die Haut einarbeiten als beim schnellen Eincremen mit den Händen. Cremes, Öle und Seren werden besser aufgenommen und können intensiver wirken.

als beim schnellen Eincremen mit den Händen. Cremes, Öle und Seren werden besser aufgenommen und können intensiver wirken. Wenn du dir etwas Zeit für die Gesichtsmassage mit dem Jade-Roller nimmst, kann das angenehme Ritual eine entspannende und entschleunigende Wirkung haben.

Hilft der Jade-Roller gegen Falten?

Wunder kannst du von dem Massageroller nicht erwarten. Er kann aber durch die Anregung der Durchblutung und des Lymphflusses dazu beitragen, dass der Teint gesünder wirkt und die Hautalterung langsamer voranschreitet. Auch das intensive Einarbeiten von Anti-Aging-Produkten mit dem Jade-Roller kann helfen, die Faltenbildung hinauszuzögern. Grundsätzlich solltest du beachten, dass eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und Bewegung sowie die Verwendung von UV-Schutz einen positiven Effekt auf die Haut haben.

Wie verwendet man einen Jade-Roller?

Bevor du den Gesichtsroller anwendest, solltest du dein Gesicht reinigen und von Make-up und Schmutzresten entfernen. Nutze dazu am besten ein mildes Waschgel und anschließend einen klärenden Toner. Trage nun ein pflegendes Serum auf deine Gesichtshaut auf. Seren mit Aloe Vera, Hyaluronsäure oder Vitamin C sind besonders empfehlenswert. Bei trockener Haut kann auch ein pflegendes Öl sinnvoll sein, zum Beispiel Mandel- oder Arganöl. Führe nun mit dem Jade-Roller eine 5 bis 10-minütige Gesichtsmassage durch. Gehe dabei wie folgt vor, um das Lymphsystem zu aktivieren: Führe den Roller einige Male mit leichtem Druck von der Stirn zum Ohr. Danach streichst du vom oberen Lid zum Ohr und anschließend vom unteren Lid zum Ohr. Schlussendlich widmest du dich den Wangen und streichst von der Nase und von den Lippen aus zum Ohr. Am Hals massierst du von oben nach unten. Nach der Anwendung solltest du den Gesichtsroller reinigen, indem du ihn unter fließendem Wasser abspülst und ihn anschließend sicher verstauen.

Tipp: Für einen intensiveren Effekt kannst du deinen Gesichtsroller vor der Anwendung kurz auf der Heizung erwärmen oder im Gefrierfach kühlen. Ein warmer Stein verbessert die Durchblutung und intensiviert die Aufnahme von Wirkstoffen. Ein kalter Roller ist gut gegen Schwellungen.

Welcher Gesichtsroller ist der beste?

Es gibt Gesichtsroller aus unterschiedlichen Heilsteinen, die alle gleichermaßen durch die Massage die Durchblutung und den Lymphfluss anregen. Den verschiedenen Steinen werden jedoch unterschiedliche Eigenschaften nachgesagt, die wir hier für dich aufgelistet haben, damit du den Stein auswählen kannst, der am besten zu dir passt. Wissenschaftlich belegt sind die Effekte der Heilsteine nicht.

Jade-Roller

Jade ist meistens ein grüner Stein mit feiner weißer Maserung. Es gibt aber auch weiße und schwarze Jade. Der Stein soll das allgemeine Wohlbefinden verbessern, stimmungsregulierend wirken und von Schlafstörungen und Albträumen befreien. Auf der Haut wirkt der Jade-Roller abschwellend und heilend bei entzündlichen Stellen.

Rosenquarz-Roller

Auch Roller aus Rosenquarz sind bei uns sehr beliebt. Rosenquarz gilt als Heilstein der Liebe und Fruchtbarkeit und soll für Harmonie und seelisches Gleichgewicht sorgen. Nach einem anstrengenden Tag lindert er Verspannungen und beruhigt gestresste Gesichtshaut. Auch bei Stress, Kopfschmerzen und Migräne soll der rosafarbene Heilstein Abhilfe schaffen.

Amethyst-Roller

Dem violetten Heilstein wird eine heilende Wirkung bei Akne oder ähnlichen Hautunreinheiten zugeschrieben und er wurde bereits vor 1000 Jahren von Hildegard von Bingen gegen Hautprobleme eingesetzt. Auch bei Schwellungen und Sonnenbrand kann der Amethyst-Roller helfen.

Bergkristall-Roller

Der Bergkristall soll eine entspannende und beruhigende Wirkung auf die Psyche haben und Besserung bei Nervosität, Niedergeschlagenheit und Reizzuständen versprechen. Der Roller aus Bergkristall beruhigt empfindliche und gereizte Haut und lindert Spannungen.

