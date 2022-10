Promi-Damen ungeschminkt auf Instagram? Zum Glück keine Seltenheit mehr. Bei TV-Moderatorinnen sieht das jedoch anders aus. Für die Sendung "Extra" macht Jana Azizi eine Ausnahme und moderiert komplett ohne Make-up. Ganz zur Freude ihrer Fans.

Jana Azizi, 33, steht regelmäßig vor der Kamera. Ob bei "Explosiv" oder im RTL-Magazin "Extra", normalerweise heißt es für sie wie für jede TV-Moderatorin kurz vor der Sendung "ab in die Maske". Schließlich soll alles perfekt aussehen im Fernsehen – schöner Teint, reine Haut, dezent geschminkt. Dass Zuschauer:innen eine TV-Moderatorin ungeschminkt zu sehen bekommen, passiert eher selten. Normalerweise. Denn für ein RTL-"Extra Spezial" moderiert Jana Azizi ihre Live-Sendung jetzt komplett ohne Make-up.

Darum moderiert Jana Azizi ungeschminkt

Im Rahmen des RTL-Thementages "Die Sucht nach Schönheit" widmet das Format "Extra" der Sucht nach übertriebenen Schönheitsidealen und den daraus resultierenden negativen Folgen eine eigene Sondersendung. Moderatorin Jana Azizi, die selbst als Model gearbeitet hat und daher weiß, welchen Einfluss auch die Modelwelt darauf haben kann, macht auf ihre eigene Art auf das Thema aufmerksam. Sie zeigt sich vor laufenden Kameras ungeschminkt und lässt sich noch vor der Sendung ihr Tages-Make-up entfernen. Auf Instagram erzählt sie, dass ihr das Thema "auch persönlich sehr am Herzen liegt".

Das sagen die Fans zum No-Make-up-Look

Auf Instagram lässt die 33-Jährige ihre Follower:innen am Abschmink-Prozess vor der "Extra-Sendung" mittels eines kurzen Videos teilhaben. Im Anschluss postet die Moderatorin zusätzlich ein Foto, das sie ohne jegliches Make-up im Gesicht zeigt. Bei so viel Mut und natürlicher Schönheit fallen die Reaktionen der Fans großteils positiv aus. „Du siehst sooo mega aus“, „Wie hübsch kann man ungeschminkt sein?“ oder „Bitte weiter so. Ohne Makeup ohne Filter“, kommentieren die begeisterten Zuschauer:innen auf der Social-Media-Plattform.

Auch Kollegin Frauke Ludowig, 58, die sich auf Instagram immer häufiger ohne Filter oder jegliches Make-up zeigt, kommentiert den mutigen Post und hinterlässt unter dem Bild gleich mehrere Emojis mit Herzchenaugen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf GALA.de