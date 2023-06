Während Jennifer Aniston mit einem Video auf Instagram begeistert, erobert Salma Hayek die Herzen ihrer Follower:innen mit einem Selfie. Was beide Schauspielerinnen gemeinsam haben? Die präsenten, grauen Strähnen.

Graues Haar wird meist mit Weisheit, Erfahrung und Reife assoziiert, sind die Träger:innen in der Regel doch etwas älter. Dabei sind das noch lange nicht die einzigen Attribute, welche dem grauen Haar zugeschrieben werden können. Selbstbewusst getragen, wirkt die Farbe vor allem sexy als auch frisch. Das finden auch Jennifer Aniston, 54, und Salma Hayek, 56, welche die langsam wachsenden Härchen in Grau sprießen lassen. Zur Freude ihrer Follower:innen.

Jennifer Aniston + Salma Hayek: Sie setzen auf ihr natürliches Grau

Ihre Haare gehören zu den berühmtesten in Hollywood: Seit Jennifer Aniston in den 90er Jahren ihren Kult-Haarschnitt "The Rachel" trug, schwärmen Fans weltweit von ihren Strähnen in Kramellblond. Jetzt hat sich die Schauspielerin auf Instagram in einem neuen, natürlichen Look gezeigt: In einem Video trägt sie graue Haare! Die 54-Jährige preist in dem Clip einen neuen Repair-Conditioner an, den man nach dem Waschen einwirken lassen soll. Ihre Haare sind locker am Hinterkopf zusammengesteckt, vorne sieht man deutlich ihre weißgrauen Strähnen.

Jennifers Follower:innen teilen ihre Freude in den Kommentaren. "Das steht dir so gut!", kommentiert einer. Eine andere Userin teilt ihre eigenen Erfahrungen: "Du bist absolut wunderschön. Ich bin 61 und endlich bin ich einfach frei, indem ich meine Haare wachsen lasse. Danke, dass du der Welt gezeigt hast, dass wir schön mit Grau sind". Bewegende Worte, die einmal mehr verdeutlichen, dass die Schauspielerin mit ihren grauen Strähnen einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung geht.

Salma Hayek zeigt zusätzlich ihre Falten

Auch Salma Hayek bekennt sich zu ihrem Alter, zeigt mit einem Selfie in Nahaufnahme wie schön sie mit ihren 56 Jahren ist. Leichte Falten auf der Stirn treffen hier auf vereinzelt graue Strähnen im schwarzen Haar. Sie ergänzt in der Bildunterschrift auf Instagram: "Ich, wie ich aufwache und zähle, wie viele weiße Haare und Falten heute Morgen die Party gecrasht haben."

Ihre Follower:innen sind begeistert, gar erleichtert, dass sich auch ein Schauspielstar, wie es Salma ist, zum Grau bekennt. Ein User hält fest: "Wunderschön. Nur wenige Stars haben den Mut, ihr Gesicht und die Zeit zu zeigen. Fast alle benutzen Filter." Eine andere bringt es auf den Punkt: "Jedes Haar, jede Falte ist ein Beweis für ein gut gelebtes Leben, mit Liebe und Mut!" Und das ist doch wirklich das wichtigste.

SpotOnNews