Von wegen Trauma-Bangs So wir der stylische Pony à la Emily in Paris geschnitten

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: "Emily in Paris"-Fan? So kannst auch du ihren Pony tragen +++ Ein Wimpern-Trick soll das Kleben von Fake Lashes erleichtern – geht aber nach hinten los.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

28. Dezember 2022

Emily trägt Trauma-Pony, dabei ist der stylischer als gedacht

Die dritte Staffel von "Emily in Paris" ist seit dem 21. Dezember verfügbar und wurde von vielen Fashionistas innerhalb von weniger Tage gestreamt. Neben Emilys Liebeswirrwarr und ihre farbenfrohen Looks steht diesmal vor allem eine Sache im Fokus: ihr neuer Trauma-Pony, den sich der Serien-Charakter selbst geschnitten hat. Während die Emilys Freunde sich in der Serie lustig über ihren Frisurenwechsel machen, kommt der Pony bei den Fans sehr gut an. Und das zu Recht – schließlich war hier ein Profi am Werk, wie Emily-Darstellerin Lily Collins, 33, jetzt verrät.

Auf Instagram postet sie ein Video von sich und dem Star-Friseur Gregory Russell, der gerade dabei ist, ihr die berühmten Emily-Bangs zu schneiden. Auffällig ist, dass der Pony in dünne Strähnen unterteilt wird und mit mehreren Schneidebewegungen auf die richtige Länge gekürzt wird.

Wann genau die Dreharbeiten zur dritten Staffel begonnen haben ist unklar, Lily Collins zeigt sich jedoch seit November 2021mit neuer Pony-Frisur.

27. Dezember 2022

Neuer Wimpern-Trick ist gefährlicher als gedacht

Nachdem die letzten Jahre vor allem starkes Contouring angesagt war, liegt der Fokus im neuen Jahr wieder auf dem natürlichen Look. Anstatt Make-up, Lidschatten oder Lippenstift werden Brauengel, Mascara oder auch falsche Wimpern immer wichtiger. Ein viraler Trend zum Wimpern-Kleben auf den Social-Media-Plattformen verspricht natürlich lange Wimpern, ist aber gar nicht so harmlos, wie er zunächst aussieht.

Die Make-up-Artistin Susanne Krammer hat den Beauty-Hack ausprobiert, bei dem die künstlichen Wimpern am oberen Rand mit Kleber bedeckt und anschließend auf die Wasserlinie des Auges gelegt werden. Nachdem die Augen geschlossen und wieder aufgemacht wurden, sollten die Wimpern nun perfekt am oberen Augenlid positioniert sein. Klingt einfach – funktioniert in der Praxis aber leider nicht so gut.

Anstatt, dass sich die künstlichen Lashes mit dem Wimpernbogen verbinden, läuft der Kleber ins Auge und es fängt schrecklich an zu brennen. Diese Art von Beauty-Hack gehört definitiv zu der Kategorie: Achtung, Finger weg!

