Kieselerde soll eine kräftigende Wirkung auf Nägel, Haare und Bindegewebe haben. Auch soll Kieselerde gegen Haarausfall helfen. Aber sind diese Angaben wissenschaftlich gesichert? Welche Erfahrungen haben Anwender:innen gemacht? Und welche Produkte mit Kieselerde sind überhaupt empfehlenswert? Hier findest du alle Infos zu Anwendung und Wirksamkeit des Nahrungsergänzungsmittels.

Was ist Kieselerde?

Kieselerde ist ein Naturprodukt und wird aus Kieselalgen gewonnen. Kieselerde besteht hauptsächlich aus Kieselsäure, die einen großen Anteil des Spurenelements Silizium enthält, welches eine wichtige Rolle bei verschiedenen Körperfunktionen spielt. Als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Pulver, Kapseln oder Tabletten soll Kieselerde positive Auswirkungen auf Haut, Haare und Nägel haben.

Welche Wirkung hat Kieselerde?

Kieselerde soll dank des hohen Silizium-Gehalts einen kräftigenden Effekt auf Haut, Haare und Nägel haben. So soll das Spurenelement brüchigen Nägeln und Haaren vorbeugen und das Bindegewebe stärken. Außerdem kann Silizium die Knochenfestigkeit fördern und Entzündungen im Körper lindern. Die positive Wirkung von Kieselerde basieren jedoch vor allem auf Überlieferung und Erfahrungswerten und sind wissenschaftlich nicht eindeutig belegt.

Hilft Kieselerde bei Haarausfall?

Es gibt einige Hinweise darauf, dass Silizium, das in Kieselerde enthalten ist, die Haarstruktur stärken und das Haarwachstum unterstützen kann. In einer Studie von 2010 haben 79 Personen, die unter brüchigem Haar litten, ein halbes Jahr lang täglich Kieselerde für die Haare eingenommen. Die Studie zeigte eine signifikante Verbesserung der Haarqualität. Insgesamt ist wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit von Kieselerde bei Haarausfall jedoch begrenzt und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit bewertet die Versprechen zur Wirkung als "nicht hinreichend gesichert". Viele Anwender:innen berichten jedoch von sehr guten Erfahrungen mit Kieselerde.

Kieselerde kaufen: Die besten 3 Produkte

Abtei Kieselerde Biotin Plus

Abtei Kieselerde Biotin Plus

Abtei Kieselerde Biotin Plus enthält eine Kombination aus ausgewählten Power-Nährstoffen, die Haut, Haare und Nägel kräftigen. Neben Kieselerde ist Biotin, Zink, Kupfer, Vitamin C und Vitamin B2 enthalten. Die Depot-Technologie gibt die Nährstoffe über mehrere Stunden hinweg an den Körper ab. Eine Tablette enthält 500 mg Kieselerde. Empfohlen wird, täglich zwei Tabletten mit viel Flüssigkeit einzunehmen. Bei Amazon bekommt die Abtei Kieselerde Top-Bewertungen. Die Anwender:innen machten gute Erfahrungen mit den Tabletten und berichten von weniger Haaren im Kamm und härteren Nägeln.

Doppelherz Kieselerde + Biotin + Zink

Doppelherz Kieselerde + Biotin + Zink

Neben 400 mg Kieselerde enthält Doppelherz Kieselerde auch die Klassiker Biotin, Zink und Kupfer zur Kräftigung von Haut, Haaren und Nägeln. Zusätzlich unterstützen Calcium und Magnesium die Zellteilung und den Energiestoffwechsel. Empfohlen werden zwei Tabletten täglich, am besten morgens und abends. Amazon-Nutzer:innen machten gute Erfahrungen mit der Kieselerde von Doppelherz und vergeben 4,6 von insgesamt 5 Sternen.

Schusterscheune Reine Kieselerde

Schusterscheune Reine Kieselerde

Wenn du pure Kieselerde ohne zusätzliche andere Nährstoffe einnehmen möchtest, kannst du auf Reine Kieselerde von Schusterscheune zurückgreifen. Dabei handelt es sich um ein reines Naturprodukt, ohne jegliche Zusätze und mit hohem Siliciumdioxid-Anteil. Das Pulver soll sich bei regelmäßiger Anwendung positiv auf das Wachstum von Haaren, Nägeln sowie auf die Verdauung und Darmflora auswirken. Geruch und Geschmack des Pulvers sind neutral. Laut Hersteller sollte die maximale tägliche Dosis 350 mg nicht überschreiten. Amazon-Nutzer:innen machen überwiegend gute Erfahrungen mit Kieselerde von Schusterscheune und vergeben 4,5 von 5 Sternen.

Anwendung: Wie soll ich Kieselerde einnehmen?

Kieselerde wird als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Tabletten, Kapseln oder Pulver über einen längeren Zeitraum täglich eingenommen. Die empfohlene Dosierung kann je nach Produkt variieren. Beachte daher die Angaben des Herstellers und halte dich an die empfohlene Dosierung. In der Regel wird empfohlen, zweimal täglich Kieselerde mit viel Flüssigkeit einzunehmen, am besten nach einer Mahlzeit. Die Verbesserung der Haarqualität kann einige Zeit in Anspruch nehmen, hab also etwas Geduld.

Kieselerde Nebenwirkungen

Die Einnahme von Kieselerde ist grundsätzlich unbedenklich. Wenn du allergisch gegen Kieselerde bist, solltest du das Nahrungsergänzungsmittel natürlich nicht einnehmen. Bei hochdosierter und langfristiger Einnahme von Kieselerde ist in seltenen Fällen die Bildung von Nierensteinen möglich. Bei eingeschränkter Nierenfunktion solltest du keine Kieselerde einnehmen. Auch während einer Schwangerschaft solltest du auf die Einnahme von Kieselerde verzichten.

