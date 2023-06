von Melanie Wenzke Selbstbestimmt, sexy und schön: Nicht nur durch ihre Serienrolle als "Samantha Jones" wird Kim Cattrall als selbstbewusste Frau wahrgenommen. Früher sprach sie sich gegen ästhetische Schönheitseingriffe aus, doch diese Einstellung vertritt sie jetzt nicht mehr.

Seitdem bekannt ist, dass Kim Cattrall, 66, in der "Sex And The City"- Fortsetzung "And Just Like That" auf die Leinwand zurückkehrt, könnte die Aufregung um ihre Person nicht größer sein. Ikonische Serien-Zitate verbreiten sich wie Lauffeuer, die sexy Looks ihres Charakters führen auch 25 Jahre nach Serienbeginn zu offenen Kinnladen. Während sich an ihrer Ausstrahlung nichts geändert hat, trifft das auf Kim Cattralls Standpunkt zu Schönheitseingriffen nicht zu.

Kim Cattrall: Sie nimmt das Altern in ihren 60ern nicht mehr an

Das Sprechen über Schönheitsbehandlungen galt viele Jahre als Tabu. Man kann lediglich darüber spekulieren, welchen Treatments oder Operationen sich Hollywoods A-Lister unterzogen haben. Kim Cattrall hingegen liegt es fern, den Mantel des Schweigens über das viel diskutierte Thema zu legen und so gibt sie im Interview mit "The Sunday Times" offen zu, sich für Eingriffe entschieden zu haben.

Ich bin jetzt in den Sechzigern und kämpfe mit allen Mitteln gegen das Altern an

Diese deutliche Aussage kommt überraschend, da Cattrall ihren Standpunkt zum Thema Schönheitsbehandlungen in der Vergangenheit klargemacht hat. 2011 sagte sie im Interview mit "Daily Mail", dass sie "das Altern annimmt" und "keine Angst" davor habe. Das Älterwerden sei für sie "das Interessanteste" und sie bewundere Menschen, die nicht das Bedürfnis hätten, "sich unters Messer zu legen".

Vor diesen Eingriffen schreckt sie nicht zurück

Die Möglichkeiten, die Jugendlichkeit des Körpers zu bewahren, sind vielseitig. Während kosmetische Behandlungen wie Microneedling als relativ harmlos angesehen werden, gibt es auch chirurgische Eingriffe wie Fadenlifting oder eine Lidstraffung, um Anzeichen der Hautalterung zu bekämpfen. Gegenüber "The Sunday Times" erwähnt Kim Cattrall diese Methoden:

Es gibt Filler, Botox , es gibt so viele verschiedene Dinge, die man untersuchen und ausprobieren kann, um zu sehen, ob es etwas für einen ist.

Dabei betont sie, dass der Schlüssel zu den besten Ergebnissen darin liegt, "das Geld und noch wichtiger den richtigen Chirurgen zu haben."

"Es ist dein Körper. Tu, was du tun willst"

Kim Cattrall machte schon immer deutlich, dass sie niemanden für seine Entscheidung für oder gegen Anti-Aging-Maßnahmen verurteile. "Ich denke, es ist die Entscheidung jeder Frau, nicht nur die eines jeden Schauspielers. Es ist dein Körper, dein Leben. Tu, was du tun willst", offenbart sie damals gegenüber "Daily Mail". Auch wenn sie auch vor zwölf Jahren bereits bestätigte, ihre Stirn mit Botox zu behandeln, sagte sie dennoch:

Ich denke, eine Stirn ohne Falten sagt mir nicht, dass sie ein Leben gelebt haben. Ich möchte nicht in den Spiegel schauen und nicht erkennen, wer da zurückschaut.

Verwendete Quellen: thetimes.co.uk, dailymail.co.uk