14. Januar 2022

SKIMS stattet das Team USA mit Loungewear aus

Für die Olympischen Winterspiele und die Paralympics in Peking hat sich das US-amerikanische Team wieder SKIMS als Partner für gemütliche Styles geholt. Das Label von Kim Kardashian unterstützte bereits 2021 das Team mit einer Auswahl an verschiedener Loungewear und kommt nun mit einer exklusiven Kollektion zurück, die die Sportlerinnen ebenfalls als Abwechslung zu ihrer Sportbekleidung tragen können. Diese beinhaltet dieses Mal wieder Unterwäsche, Pyjamas sowie klassische Loungewear, die dank dickerer Stoffe auch wintertauglich ist. Mit der Kooperation erfüllt sich Kim Kardashian einen Traum, da sie bereits seit ihrer Kindheit eine enge Verbindung zu den Olympischen Spielen hat. Durch ihre Stiefmutter Caitlyn Jenner lernte sie den Sportgeist sowie die Hingabe der Athlet:innen hautnah kennen und bewundert diesen sehr.

13. Januar 2022

Netflix-Serien modisch auf dem Vormarsch

"Sex and the City" hat es bewiesen: Stylische Serien beeinflussen unser Kaufverhalten. Besonders zwei Serien lösen aktuell einen regelrechten Fashion-Hype aus. Sowohl "Emily in Paris" als auch die deutsche Serie "Kitz" bringen einen Modetrend der 70er-Jahre zurück: Das eng anliegende Karo-Dress. Emilys Freundin Camille hat bereits in der ersten Staffel gezeigt, wie man das Retro-Kleid à la française stylt. Eine zarte Bluse und eine Mini-Bag machen aus dem Schulmädchen-Outfit einen erwachsenen und eleganten Look.

Schauspielerin Valerie Huber zeigt als Vanessa in "Kitz" einen ganz anderen Look. Mehr Blair Waldorf und weniger französisches Laissez-faire: Das It-Girl der Serie kombiniert zu ihrem Dress Haarreif, Turtleneck und kniehohe Boots.

Laut der Online-Suchplattform für Mode "Stylight" stieg das Interesse an Karo-Kleidern seit der Ausstrahlung der Serien um 80 Prozent und auch Minikleider erleben einen neuen Hype. Zu Recht, die Kleider mit Retro-Charme sind zeitlose Klassiker und bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.

12. Januar 2022

Mit Lipliner zum perfekten Augen-Make-up

Wenn es um unser Augen-Make-up geht, darf es auch gerne mal unkompliziert und schnell gehen. Auf TikTok geht ein außergewöhnlicher Trend viral, der unseren Lipliner zweckentfremdet, denn dieser eignet sich augenscheinlich auch als Lidschatten. Um einen schönen Look zu kreieren, wird der Lipliner in der gewählten Farbe direkt auf das Augenlid aufgetragen und mit einem Pinsel verblendet. Auch am unteren Wimpernkranz kann der Liner dank seiner Textur problemlos eingearbeitet werden. Damit steht die Basis des Augen-Make-ups, die unkompliziert ist und schnell funktioniert. Danach können weitere Farben oder etwas Schimmer aufgetragen werden, um den gewünschten Look zu vervollständigen. Ein spezieller Trick, der auf jeden Fall einen Versuch wert ist.

11. Januar 2022

Weißer Concealer: Das bringt der Beauty-Hack wirklich

Wer regelmäßig auf TikTok und Instagram unterwegs ist, der wird sicher schon den neusten Beauty-Hack entdeckt haben: weißen Concealer. Was zunächst irgendwie nach Theaterschminke klingt, hat aber einen ganz anderen Effekt. Der weiße Concealer soll für das ultimative Highlight unter dem Auge sorgen. Dafür wird das Produkt direkt unter dem Auge aufgetragen (nur im ersten Viertel) und am äußeren Augenwinkel, um einen Lifting-Effekt zu kreieren. Nach dem Ausblenden könnt ihr dann Foundation auftragen und wahlweise noch einen Concealer darüber, damit die Augenpartie nicht übertrieben weiß wirkt.

Zugegeben, das klingt ganz schön krass – vor allem für diejenigen unter uns, dessen Hautton eher in die Kategorien Medium bis Dark fällt. Mit Foundation oder einem weiteren Concealer darüber wirkt es allerdings gleich viel stimmiger. Wer also einen Kim-Kardashian-Look schminken will, sollte diesen Trick einfach mal testen.

10. Januar 2022

In voller Länge: So sehen deine Oberteile besonders lässig aus

Modische Statements und besondere Trendteile können auch gemütlich sein, wie es aktuell Pullover mit überlangen Ärmeln beweisen. Max Mara präsentiert den Look anhand von einem schönen Oversize-Strickpullover. Diese sind für den Look besonders gut geeignet, da sie den Style der Ärmel unterstützen. Auch Acne Studios weiß den Trend umzusetzen und kombiniert einen roten Pullover mit einem langen, engen Rock. Der Effekt: der Oversize-Look wirkt so nicht zu casual, sondern schick und damit auch Büro-tauglich. Wir finden: Lange Ärmel machen Pullover nicht nur zu Hinguckern, sondern zu einem kuscheligen Begleiter, in dem wir uns wortwörtlich drin verlieren können ...

Doch auch mit Hemden lässt sich dieser Style perfekt umsetzen und macht deutlich, dass lange Ärmel besonders cool aussehen. Das Modelabel Fendi beweist es anhand einer Hemdjacke, die mit den langen Ärmeln auffällig und lässig zugleich wirkt. Bei diesem Trend müssen wir zwar besser darauf aufpassen, dass unsere Ärmel nicht dreckig werden, aber dabei sehen wir dann zumindest verdammt stylisch aus.

Das Model präsentiert den Style in Überlänge auf dem Laufsteg für die Frühjahr-/Sommerkollektion 2022 von Fendi. © Vittorio Zunino / Getty Images

