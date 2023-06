von Natalja Fischer Kollagen-Pulver ist der neueste Trend und soll der Hautalterung entgegenwirken. In unserem Kollagen-Pulver Test haben wir uns das Nahrungsergänzungsmittel genauer angeschaut und verraten euch, ob und welche Kollagenpräparate sich lohnen.

Mit fortschreitendem Alter produziert der Körper weniger Kollagen. Da das Protein unter anderem für die Gesundheit unserer Knochen und Gelenke und auch für die Spannkraft unserer Haut mitverantwortlich ist, beeinflusst der Kollagenmangel unseren Alterungsprozess. Die Haut wird trocken und Fältchen entstehen, Haare und Nägel werden dünner und die Gelenke können schmerzen. Die Einnahme von Kollagen-Pulver soll den altersbedingten Mangel ausgleichen. Doch funktioniert das wirklich? Und welches Pulver ist das beste? Wir haben den großen Kollagen-Pulver Test gemacht.

Was ist Kollagen-Pulver?

Kollagen-Pulver besteht aus Kollagenhydrolysat, welches aus Rindern, Schweinen oder Fisch gewonnen wird. Manche Präparate enthalten auch Kollagenhydrolysat aus mehreren Quellen. Veganes Kollagen gibt es nicht. Es gibt unterschiedliche Kollagen-Typen, die im Körper unterschiedliches bewirken:

Kollagen Typ 1 stärkt Haut, Sehen und Knochen

Kollagen Typ 2 stärkt Knorpel und Bandscheiben

Kollagen Typ 3 stärkt Gefäße und innere Organe

Was bewirkt Kollagen-Pulver?

Wenn die körpereigene Kollagenproduktion sinkt, was schon ab einem Alter von 25 Jahren der Fall ist, kann man mit der Einnahme von Kollagen-Pulver entgegensteuern. Studien haben gezeigt, dass die Einnahme dazu beitragen kann, die Elastizität und Feuchtigkeit der Haut zu verbessern, was wiederum Falten vorbeugt. Andere Studien konnten eine Verbesserung von Gelenkschmerzen nachweisen. Insgesamt steht die Forschung zu Kollagenpräparaten jedoch noch am Anfang.

Kollagen-Pulver Test: Unsere Kriterien

Es gibt viele verschiedenen Kollagenpräparate auf dem Markt, doch welches Kollagen-Pulver ist das beste? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns die Inhaltsstoffe der einzelnen Präparate genauer angeschaut. Welche Kollagen-Typen sind in dem Pulver enthalten und von welcher Qualität ist das Kollagenhydrolydsat? Sind künstliche Zusatzstoffe oder Zucker hinzugefügt? Wie bewerten Käufer:innen das Produkt und wie steht es um das Preis-Leistungs-Verhältnis?

Testsieger: Kollagen-Pulver von Primalife

Das Kollagen-Pulver von Primalife verfügt über Kollagen Typ 1, Typ 2 und Typ 3 und ist somit sowohl für Haut und Haar als auch für Knochen und Gelenke zu empfehlen. Das Pulver wird aus reinem Kollagen von Tieren aus Weidehaltung hergestellt und ist frei von Zucker, Laktose, Gluten, künstlichen Zusätzen und Gentechnik. Das Pulver ist sehr gut löslich und geschmacksneutral und bekommt auf Amazon sehr gute Kundenbewertungen. Viele Nutzer:innen berichten von einem verbesserten Hautbild. Außerdem ist der Preis mit knapp 20 Euro für 500 Gramm wirklich fair.

Kollagen-Pulver Test: Weitere empfehlenswerte Produkte

Kollagen-Pulver von Primal State

Affiliate Link Primal State Kollagen-Pulver aus Weidehaltung | Bioaktives Kollagenhydrolysat Typ 1, 2 und 3 | Geschmacksneutral (460g) Jetzt shoppen 29,99 €

Das Kollagen-Pulver von Primal State enthält ebenfalls Kollagen Typ 1, Typ 2 und Typ 3 aus nachhaltiger und zertifizierter Weidehaltung. Es ist frei von Zusatzstoffen und Zucker und außerdem gut löslich, geschmacksneutral und hitzestabil. Du kannst das Pulver also auch in Kaffee, Tee oder Suppen einrühren. Käufer:innen berichten insbesondere von verbessertem Haarwachstum und vergeben im Durchschnitt 4,4 von 5 Punkten für das Pulver. Mit knapp 30 Euro für 460 Gramm ist das Pulver etwas teurer als unser Testsieger.

Kollagen-Pulver von Alpha Foods

Affiliate Link Alpha Foods Kollagen Pulver mit Elastin und Hyaluronsäure | Kollagenhydrolysat Typ 1, 2 und 3 | Optimale Löslichkeit und Bioverfügbarkeit | Geschmacksneutral (450g) Jetzt shoppen 25,90 €

Das Kollagen-Pulver von Alpha Foods enthält neben Kollagen Typ 1, 2, 3 und 4 auch noch Elastin und Hyaluron, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Das Kollagen stammt von Rindern aus Weidehaltung und die Produktion erfolgt mit zertifizierten Rohwaren. Amazon-User:innen vergeben 4,1 von 5 Sternen. Einziger Minuspunkt ist der eher hohe Preis mit knapp 26 Euro pro 450 Gramm.

Luxury Collagen Complex Plus von Good Living Products

Affiliate Link Luxury Collagen Complex Plus | Premium Kollagen-Pulver mit 4 verschiedenen Kollagen-Typen (330g) Jetzt shoppen 44,95 €

Wenn du dir etwas gönnen willst oder das Pulver ein Geschenk sein soll, ist das Luxury Collagen Complex Plus das richtige Produkt für dich. Das Pulver enthält vier Typen von Kollagen. Diese stammen aus Rindern, Fisch und Ei. Zusätzlich beinhaltet das Nahrungsergänzungsmittel Hyaluronsäure, MSM und Vitamin C. Tester:innen loben den fruchtigen Geschmack. Mit knapp 45 für 330 Gramm ist es das teuerste Kollagen-Pulver in unserem Vergleich.

Wie viel Kollagen Pulver sollte ich einnehmen?

Wie viel Kollagen-Pulver du genau einnehmen sollst, entnimmst du am besten der Empfehlung des jeweiligen Herstellers. Die meisten Hersteller raten dazu, ungefähr einen Esslöffel Kollagen-Pulver täglich einzunehmen. Die angegebene Menge solltest du nicht überschreiten. Ob du das Pulver morgens, mittags oder abends zu dir nimmst, spielt keine Rolle. Um es einzunehmen, rührst du das Pulver einfach in Smoothies, Müsli, Suppen oder ein Getränk deiner Wahl ein. Damit das Kollagen-Pulver Wirkung zeigt, solltest du es auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum von mehreren Wochen oder Monaten einnehmen.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.