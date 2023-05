von Natalja Fischer Kollagen zum Trinken soll den altersbedingten Kollagen-Mangel ausgleichen und für straffere Haut und weniger Falten sorgen. Funktioniert das wirklich? Wir haben den Trend-Check gemacht.

Kollagen ist ein sogenanntes Strukturprotein im menschlichen Körper, das unter anderem unsere Haut und unsere Knochen gesund und stabil hält. Mit zunehmendem Alter (leider schon ab 25 Jahren) produziert der Körper weniger Kollagen. Die Haut verliert an Spannkraft und es bilden sich erste Fältchen. Kollagen-Drinks sollen dem altersbedingten Kollagen-Mangel entgegenwirken. Viele Käufer:innen berichten in den sozialen Medien von positiven Erfahrungen mit den Ampullen. Wir haben uns das Kollagen zum Trinken genauer angeschaut und klären hier über tatsächliche Wirksamkeit und potenzielle Nebenwirkungen auf.

Was ist Kollagen zum Trinken?

Kollagen kann man in Form von Kollagen-Pulver, Kollagen-Kapseln oder Kollagen-Ampullen zu sich nehmen. Hersteller empfehlen, das Nahrungsergänzungsmittel über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten täglich einzunehmen. Das in den Produkten enthaltene Kollagen stammt aus Knochen und Haut von Rindern oder Schweinen, manchmal auch aus Fisch. Pflanzliches Kollagen gibt es nicht. Viele Kollagen-Produkte enthalten außerdem Mikronährstoffe (zum Beispiel Biotin, Vitamin C oder Zink), die die Hautgesundheit zusätzlich unterstützen sollen.

Helfen Kollagen-Drinks wirklich?

Es gibt Studien, die zeigen, dass die Einnahmen von Kollagen-Pulver die Elastizität und Feuchtigkeit der Haut verbessert. Allerdings weisen diese Studien oftmals methodische Mängel auf oder sind von den Herstellern der Produkte selbst finanziert, was die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse in Zweifel zieht. Die Verbraucherorganisation Stiftung Warentest kommt bei ihrem Test zu dem Ergebnis: Der Nutzen der Schönheitsdrinks ist nicht belegt. Schädlich sind Kollagen-Drinks allerdings auch nicht und trotz wissenschaftlicher Zweifel zeigen sich viele Anwender:innen in den sozialen Medien von der Wirksamkeit überzeugt. Wer die Präparate selbst ausprobieren möchte, sollte jedoch keine Wunder erwarten.

Achtung: Fischallergiker:innen sollten maritimes Kollagen meiden, da dieses aus der Haut von Fischen hergestellt wird.

Kollagen zum Trinken: Unsere Favoriten

Sanhelios Beauty Kollagen Haut Elixier

Das Beauty Kollagen Haut Elixier enthält neben Kollagen auch Biotin, Kupfer und Vitamin C. Empfohlen wird eine Trinkampulle täglich über einen Zeitraum von zwei Monaten. Das Beauty Kollagen wurde von "Supplementbibel" zum Preis-Leistungs-Testsieger gekürt. Bei Amazon ist das Produkt einer der Bestseller und erzielt sehr gute Bewertungen. Im Paket sind 30 Trinkampullen enthalten.

Doppelherz Kollagen + Hyaluron + Ceramide

In den Trinkampullen von Doppelherz sind neben Kollagen viele weitere Inhaltsstoffe enthalten, die die Hautgesundheit unterstützen. Hyaluronsäure bindet Feuchtigkeit, Ceramide sind hauteigene Lipide und Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung bei. Biotin, Zink und Niacin unterstützen den Erhalt gesunder Haut, während Mangan die Bindegewebsbildung unterstützt. Der Hersteller empfiehlt eine Ampulle pro Tag. Die Packung enthält 30 Stück.

Merz Spezial Kollagen Schönheits-Formel

Die Kollagen-Ampullen von Merz Spezial enthalten neben hochwertigem Kollagen-Hydrolysat-Komplex auch Biotin, Niacin, Zink, Vitamin C und E. Diese Kombination an Mikronährstoffen soll die Haut straffen und Hautfalten glätten. Die Ampullen sind lactose- und glutenfrei. Empfohlen wird eine Ampulle pro Tag über einen Zeitraum von acht bis zwölf Wochen. Die Packung enthält 14 Ampullen. Nutzer:innen berichten bei Amazon von einer Verbesserung des Hautbildes und außerdem von gestärkten Haaren und Nägeln.

