von Pia Goward Mit der Korean Skincare sollen Fältchen, Pickel und dunkle Male der Vergangenheit angehören. Doch wie genau funktioniert diese Art der Gesichtspflege und was muss man beachten, damit es wirklich funktioniert? Wir haben die Antwort!

Perfekte Haut dank der richtigen Pflegeroutine? Korean Skincare ist da das passende Stichwort, denn seit Jahren schwören die Koreaner auf ihre 10-Schritte-Routine bei der Pflege ihrer Haut. Glatte, makellose Haut, die keine Poren zu besitzen scheint, ist das Ergebnis dieser aufwendigen Hautpflege-Routine.

Für welche Hauttypen ist Korean Skincare geeignet?

Schöne Haut wünscht sich jeder Mensch. Deshalb ist die Pflege generell auch für jeden Hauttyp geeignet. Vorsichtig solltet ihr nur sein, wenn ihr empfindlich auf zu viele Produkte reagiert. Selbst wenn sie nicht parfümiert sind, ist eine Überpflegung gerade bei sensibler Haut kontraproduktiv. Bestimmte Schritte kann man glücklicherweise auslassen. Welche verraten wir euch später. Wichtig ist zunächst einmal, die richtigen Produkte zu finden. Denn nicht jeder Cleanser ist gut für unsere Haut, genauso wie nicht jede Creme für einen strahlenden Teint sorgt. Achtet am besten auf komedogenfreie Produkte – also solche, in denen keine Paraffine, Silikone, Parabene, Mineralöle und all solche Inhaltsstoffe verwendet worden sind, die nicht nur unsere Poren verstopfen und unserer Haut langwierig schaden, sondern auch für die Umwelt nicht von Vorteil sind. Produkte koreanischer Marken sind beispielsweise eine gute Wahl.

So sieht die perfekte Korean Skincare aus

1. Schritt: Öl-basierter Cleanser

Der öl-basierte Cleanser löst die Reste von Make-up, Sonnencreme und überschüssigen Talg effektiv von eurer Haut. Reinigungsöle sind viel sanfter als Gele oder Schäume, wodurch sie auch die Haut nicht irritieren. Für sensible und trockene Haut ist das besonders von Vorteil! Reinigt für 40 Sekunden euer Gesicht mit kreisenden Bewegungen.

2. Schritt: Wasserbasierter Cleanser

Mit dem wasserbasierten Cleanser geht es an den zweiten Schritt beim Double Cleansing – eine beliebte Form der Gesichtsreinigung, um die Haut wirklich von jedem Rest zu befreien. Reinigungsöle erreichen nicht unbedingt jede Verunreinigung, der wasserbasierte Cleanser ist also notwendig, auch um die Reste des Öls zu entfernen. Nehmt euch eine volle Minute, um den Cleanser auf dem Gesicht zu verteilen und sanft zu massieren.

3. Schritt: Peeling

Hautschüppchen und überschüssiger Talg sorgen nur für verstopfte Poren und letztendlich Pickel. Damit die keine Chance haben, kommt als Nächstes ein Peeling. Hier wendet ihr am besten ein BHA-Peeling an, das die Haut nicht nur von Verunreinigungen befreit, sondern sie auch auf lange Sicht strafft.

4. Schritt: Toner

Der Toner, vielen auch als Gesichtswasser bekannt, repariert die Hautbarriere und gleicht den pH-Wert aus. Er entfernt alle Überschüsse der Reinigung und bereitet eure Haut zudem auf die kommende Pflege perfekt vor, damit eure Epidermis die Inhaltsstoffe wirkungsvoll absorbieren kann. Nutzt ein Wattepad oder wiederverwendbares Pad, um den Toner aufzutragen.

5. Schritt: Essenz

Nachdem der Toner eingezogen ist, folgt die Essenz, ein ebenfalls flüssiges Pflegeprodukt, das der Haut ihren Glow wiedergeben soll. Vollgepackt mit Stoffen, die für Feuchtigkeit, Schutz und Anti-Aging sorgen, ist die Essenz wahrlich essenziell für die Pflege eurer Haut. Gemeinsam mit der Reinigung und dem Toner hilft sie den nachfolgenden Produkten, besser einzuziehen, um noch besser in der Haut arbeiten zu können.

6. Schritt: Serum

Anschließend folgt das Serum, durch das eure Haut optimal gepflegt wird, ganz auf die individuellen Hautbedürfnisse abgepasst. Akne, Fältchen, Hyperpigmentierung – alles kann mithilfe des richtigen Serums gemindert und in den Griff bekommen werden.

7. Schritt: Maske

Die Sheet-Masks haben hierzulande mittlerweile jeden Drogeriemarkt erobert und das nicht ohne Grund. Nachdem die Haut mit Cleansing, Toner, Essenzen und Seren bearbeitet wurde, folgt die Maske, um den Feuchtigkeitsgehalt eurer Haut aufzufüllen. Habt ihr die Sheet-Masks entfernt, klopft ihr die Reste der Flüssigkeit in eure Haut sanft ein.

8. Schritt: Augencreme

Für einen wachen Blick ist die passende Augencreme unabdinglich! Sie hilft vor allem gegen Trockenheit, also auch die Bildung kleiner Fältchen. Dunkle Schatten kann sie mit Inhaltsstoffen wie Koffein aber auch in einigen Fällen bekämpfen und so für einen frischen Look sorgen, der andere vermuten lässt, dass ihr gerade aus dem Urlaub kommt.

9. Schritt: Moisturizer

Die Korean Skincare ist fast geschafft. Nun fehlt noch der Moisturizer, der die Inhaltsstoffe der vorherigen Pflegemittel quasi befestigt und sie somit weiterhin wirken können. Moisturizer kommen in vielen Konsistenzen – unter anderem Gele, Cremes oder Lotions. Eines haben sie aber alle gemein: Die Haut vor dem Feuchtigkeitsverlust schützen.

10. Schritt: Gesichtsöl

Gute Gesichtsöle verpassen eurer Haut den richtigen Glow, ohne eure Poren zu verstopfen. Die Fähigkeit lässt sich sogar noch ausbauen, denn einige Öle haben auch einen heilenden Effekt, da sie die Haut vor äußeren Einflüssen schützen können. Die Inhaltsstoffe spielen dabei natürlich auch eine Rolle, weshalb Akne-Betroffene auch auf gute Vitaminöle zurückgreifen sollten, sobald ihre Akne am Abheilen ist. Das geschädigte Gewebe wird dadurch schonend geheilt.

Die Pflege am Morgen

Abends ist die 10-Schritte-Pflege machbar, da haben wir schließlich mehr Zeit. Morgens sieht das bei den meisten anders aus. Deshalb gibt es gute Nachrichten, denn morgens braucht ihr in eurer Skincare Routine nicht so viele Schritt wie am Abend. Am besten geht ihr wie folgt vor:

Step: Wasserbasierter Cleanser Step: Toner Step: Essenz Step: Serum Step: Augencreme Step: Moisturizer Step: Sonnencreme

Sonnencreme ist essenziell für die Gesichtspflege, besonders, wenn man keine Falten möchte und auch dunkle Male auf der Haut nicht noch dunkler werden sollen. Mit dem richtigen Lichtschutzfaktor bewahrt ihr eure Haut vor den UV-Strahlen, sodass diese entweder absorbiert und in Wärme umgewandelt oder sofort reflektiert werden und somit gar nicht erst in eure Haut eindringen.

Wie lange wartet man zwischen den einzelnen Schritten?

Die Korean Skincare sieht nicht nur vor, dass ihr die richtigen Pflegeprodukte benutzt. Auch die Anwendung an sich spielt eine große Rolle. Dabei solltet ihr euch Zeit nehmen, denn erst wenn alle Produkte nacheinander in die Haut eingezogen sind, können sie ihre volle Wirkung entfachen. Zwischen der Essenz, dem Serum und dem Moisturizer sollten gute fünf Minuten liegen, bis das nächste Produkt aufgetragen wird. Die anderen Produkte wie Augencreme, Tuchmaske oder Sonnencreme könnt ihr sofort nach dem vorherigen Produkt auftragen.

Kann ich auch Schritte weglassen?

Mit 10 Schritten in der Gesichtspflege ist man einige Zeit beschäftigt. Nicht für jede Person ist das machbar, weshalb oft die Frage aufkommt, ob Schritte innerhalb der Korean Skincare auch weggelassen werden können. Glücklicherweise ist unsere Haut nicht unbedingt auf alles angewiesen. Wenn ihr am Morgen eure Routine von 7 Schritten auf 4 verkürzen wollt, ist das kein Problem. Verzichtet ihr auf den Cleanser, braucht ihr beispielsweise den Toner, das Serum, den Moisturizer und die Sonnencreme. Wollt ihr auf den Toner verzichten, nutzt ihr stattdessen den Cleanser, das Serum, den Moisturizer und die Sonnencreme.

Essenzen müssen nicht immer verwendet werden, genauso wie die Augencreme. Für den makellosen Glow benötigt ihr allerdings diese Pflegeprodukte. Wichtig ist vor allem die Reinigung – entweder mit Wasser und Toner oder mithilfe des Cleansers – und die Sonnencreme. Bei Hautproblemen wie Pigmentflecken oder Pickeln lohnt sich ein Serum auch morgens.

Wie gut funktioniert Korean Skincare wirklich bei trockener Haut?

Jede Haut hat einen Vorteil davon, wenn man sich um sie kümmert. Bei trockener Haut trifft das auch zu, denn sie ist, was Feuchtigkeit angeht, unterernährt. Bei der Korean Skincare geht es aber primär um die Erhaltung der Feuchtigkeit in der Haut. Eine ausgedehnte Pflegeroutine macht daher besonders bei anspruchsvoller Haut, die trocken ist, Sinn. Das gilt aber generell für alle anderen Hautbedürfnisse.

