Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: +++ Kylie Jenner verkündet Beauty-Kooperation mit Schwester Kendall

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

28. März 2022

"Kyliecosmetic" launched limitierte Kendall Kollektion

Eingerahmt von einem Bett aus lilafarbenen Blumen strahlen Kylie Jenner und ihre Schwester Kendall für die neue Beauty Kampagne von "kyliecosmetics" um die Wette. In frühlingshaften Farben ist es die zweite gemeinsame Kollektion, die die Schwestern herausbringen. Die Kollaboration umfasst neben einer Lidschatten-Palette, drei Lippenstifte in den Farbtönen "Low Maintenance", "Iconic Duo" und "As We Should". Außerdem findet man in dieser Kollektion das erste Rouge- und Highlighter-Quad von Kylie Cosmetics vor, mit zwei Creme- und zwei Puderformeln.

Auf Instagram kommentiert die 24-Jährige zur Verkündung der Kollektion: "Ich fühle mich so gesegnet und aufgeregt, an einer weiteren Make-up-Kollaboration mit meiner Schwester Kendall Jenner zu arbeiten! Unsere erste gemeinsame Kollektion ist immer noch eine meiner Favoriten, aber wow, ich kann es kaum erwarten, dass ihr seht, was wir dieses Mal für euch haben".