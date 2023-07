von Melanie Wenzke Schlürfen oder schminken? Bei diesem Make-up-Trend sind wir uns da nicht so ganz sicher. Latte-Make-up heißt der neuste Schrei, dem auch wir sofort verfallen sind.

Make-up-Trends gibt es viele, doch nicht alle wollen wir auch im Alltag tragen. Nichts gegen Glitzer & Co. – aber bei manchen Beauty-Looks sind wir lieber Betrachterin als Trägerin. Doch dieses Mal ist ALLES anders. Latte-Make-up trifft nämlich genau unseren natürlichen Geschmack. Das Beste: Wir verraten euch, wie ihr ihn ganz einfach nachschminkt mit Produkten, die ihr bestimmt schon zu Hause habt.

Latte-Make-up: Der tragbare Beauty-Trend

Erster essenzieller Schritt: Denkt als Erstes an einen köstlichen Latte Macchiato – mmhhm ... Die Karamellfarbe, das cremige Gefühl im Mund und dieser Geschmack! Genau das wollen wir jetzt – im übertragenen Sinne – in unserem Gesicht. Das Motto lautet also: warme Brauntöne und cremige Texturen. Hauptsache bronzy ist das Motto beim Latte-Make-up. Und diese Devise nehmen wir uns auch schon bei der Base zu Herzen.

1. Bronzy Base

Schon bei der Vorbereitung der Haut können wir nachhelfen, um mit einem ebenmäßig gebräunten Teint zu starten. Mischt dafür etwas flüssigen Bronzer in eure Gesichtscreme oder den Primer eurer Wahl und verteilt diese Mischung auf Gesicht, Hals und Dekolleté. Mit dem Liquid Bronzer von Caia (um 29 Euro), der Fenty Body Sauce (um 40 Euro) oder den D-Bronzi Sunshine Drops von Drunk Elephant (um 38 Euro) funktioniert das hervorragend.

2. Leichtes Hautgefühl

Ganz nach dem Clean-Girl-Mantra wollen wir auch beim Latte-Make-up ein optisch frisches und nicht zu abgedecktes Hautbild. Aus diesem Grund tragen wir einen cremigen Bronzer vor unserer Foundation auf. Diese Technik nennt sich Underpainting und die Promis schwören darauf. Greift also erneut zu eurem flüssigen Bronzer und tragt ihn auf Stirn, Schläfen, Nasenrücken, Augenlider und Wangen auf. Verblendet mit Pinsel, Händen oder Schwamm – so wie ihr es am liebsten habt.

Als Nächstes nehmt ihr eine kleine Menge eurer BB-Cream oder einen leichten Skin Tint, um bisher unberührte Bereiche natürlich abzudecken. Einfach etwas Produkt auf den Handrücken aufgeben, wenig davon mit einem Schwamm aufnehmen und auf das Gesicht tupfen. Dadurch, dass wir den Bronzer bereits aufgetragen haben, kann er sich wunderbar mit der Base verbinden und sieht extra natürlich aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch Concealer auftragen: Eine kleine Menge in einer hautnahen Nuance genügt, denn so bleibt der Look frisch und gedeckt. Etwas transparentes Puder mit einem fluffigen Pinsel aufgetragen, fixiert eure Base.

3. Latte-Augen-Make-up

Auch bei der Augenpartie dreht sich alles um den Bronze-Faktor. Für das ultimative Latte-Make-up greift ihr zu einem mittleren warmen Braunton, den ihr mit einem fluffigen Pinsel großzügig auf das Lid auftragt. Auch ein Puder-Bronzer ist dafür eine tolle Wahl. Wer es gerne dramatisch mag, kann noch eine Nuance dunkler gehen und mit einem feineren Pinsel den Augenaußenwinkel definieren. Ein schimmernder Lidschatten ebenfalls in – ihr erratet es – einem warmen Braunton kommt jetzt auf das komplette Lid.Der Ringfinger ist euer Werkzeug. Abschließend könnt ihr noch einen warmen Goldton im inneren Augenwinkel auftragen, um das Auge zu öffnen.

Besonders wichtig beim Latte-Make-up ist der braune Kajal, der sowohl auf der unteren, als auch auf der oberen Wasserlinie aufgetragen wird. Wollt ihr eure Wimpern optisch verdichten, dann tragt ihn auch wie einen Eyeliner auf und verwischt ihn anschließend mit einem Finger für einen smokey Look. Schwarze Mascara verpasst eurem Look den Feinschliff.

4. Kaffee-Mund

Mittlerweile dürfte es euch nicht mehr überraschen, dass wir auch bei den Lippen auf Braun setzten. Greift zu einem Lipliner, der etwas dunkler als euer Hautton ist und umrandet eure Lippen wie gewohnt, füllt aber auch die Stellen im Mundwinkel auf. Denn im nächsten Schritt kommt kein Lippenstift auf euren Mund, sondern nur ein leicht getöntes Lipgloss oder einfach eure Lippenpflege. Scharfe Kanten blendet ihr mit eurem Finger einfach aus. Das Fenty Hot Chocolit Gloss Bomb Heat (um 25 Euro) oder das Lippenöl von Typologie (um 17 Euro) sind eine tolle Wahl.

Auf Rouge wird beim Latte-Make-up bewusst verzichtet. Denn so bleibt der bronzy Look einheitlich und stimmig.