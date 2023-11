von Julika Holz Das ist mehr als eine Lila-Laune. Lavender Haze ist DIE Farbe des Jahres. Egal ob Popstars, Models oder Politikerinnen, sie alle tragen heute mit Vorliebe Lila. Welche Idee ihrer Stylist:innen dahintersteckt? Und wie ihr diese nachmachen könnt? Aufgepasst.

Schaut man sich aktuell auf Instagram und Co. um, kommt man an einer Farbe nicht vorbei: Lavender Haze, kurz genannt Violett, erobert gerade unsere Herzen und dominiert die Modewelt wie keine andere. Eine echte Überraschung! Denn lange war Lila ein bewährtes Mittel modischer Grenzensprenger und für Feministinnen, Geistliche und Paradiesvögel vorgesehen. Auch 2023 ist Lavender Haze längst keine einfache Farbe. Warum sich diese gerade trotzdem alle an den Leib drapieren (lassen)? Weil sie Luxus und ein Mysterium symbolisiert. Kein Wunder, dass auch in der Promi-Welt nicht nur Paradiesvögel wie Elton John oder Lady Gaga der Farbe zugetan sind, sondern auch stillere Promis wie Maggie Gyllenhaal den Farbton aufgreifen.

Star-Stylisten lieben Lavender Haze – das ist der Grund

Schrill, laut, gut! Unter Star-Stylist:innen, die für die atemberaubenden Looks der Promis verantwortlich sind, scheint Lila das neue Schwarz. Wie Erin Walsh, die regelmäßig mit A-Listern wie Anne Hathaway, Sarah Jessica Parker oder Lily Collins zusammenarbeitet, auf Instagram verrät, gehört die Farbe mittlerweile zu ihren liebsten Choices. Warum? Lila ist nicht nur eine royale Farbe, die auch heute noch unterbewusst mit Reichtum assoziiert wird, sondern birgt auch etwas Mysteriöses. So lässt sich mit Violett modisch ein unnahbares, jedoch auch faszinierendes Bild kreieren, das der Trägerin Macht verleiht.

Nicht gerade unerhebliche Parameter in der Modebranche, wenn es darum geht, einen langanhaltenden Hype zu kreieren! Wir geben zu: Wir sind ebenfalls gefesselt von der Strahlkraft des Tons. Unser Motto: Ob Lavender Haze, Very Peri oder Ultraviolett – Hauptsache Lila.

So stylt ihr die Trendfarbe am besten ...

... bei der Arbeit.

Nachmachen ist dringend erlaubt! Und dabei habt bitte keine Scheu. Lila lässt sich ganz wunderbar in den Arbeitsalltag integrieren – und hierbei könnt ihr sogar zwei Arten wählen. Wer mutig ist, wählt Farboffensive. Bluse und Accessoires können bei dieser Variante farblich passend gewählt werden und strahlen am besten im gleichen Lila oder weiteren Farbabstufungen. Wer es noch etwas extravaganter mag, setzt zum Pencil Skirt in Violet auf einen leuchtenden Kontrastton wie Türkis.



Für Anwältinnen, Sekretärinnen und alle anderen Frauen, die 9 to 5 am Platz verbringen müssen, ist das natürlich nichts. Sie können sich aber entspannt an einen dezenten Look halten. Dafür müsst ihr die Trendfarbe nur in kleinen Dosen einsetzen. Vielleicht macht sich bei euch ja eine neue Tasche für Laptop, Notizblock und Co. perfekt in der kräftigen Farbe? Auffällig, aber nicht schrill.

... im Alltag.

Lila symbolisiert Macht. In Kombination mit Jogger und Schlappen funktioniert der Look also nicht wirklich. Dafür mit Jeans und hohen Lederstiefeln umso besser! Wir lieben lässige Silhouetten gepaart mit einer Portion Knallfarbe und würden im Alltag daher einen eng anliegenden Strickpullover in Lavender Haze zur coolen, etwas weiteren Cargo- oder Flared-Jeans stylen. Weitere Option: Jacken in dem Farbton. Auch kleine Accessoires bringen Power in den Alltagslook. Lange Ohrringe mit großen eleganten Steinen in Lila, eine neue Silberuhr mit violettem Zifferblatt oder ein Haarreif in Purpur – wir würden alles nehmen.

Auch in der feingeistigen Abendmode, also in Form von doppelreihigen Samtblazern und Palazzo-Stoffhosen, ist Lila jetzt ein Ding. Besser gesagt: wieder ein Ding. In der Vergangenheit gab es regelmäßig Phasen, in denen sich Damen zu besonders feierlichen Anlässen in der Farbe kleideten. Jetzt sind die zurück – und sorgen insbesondere als Hosenanzug und Zweiteiler für Lila-Laune. Sexy wird’s, ohne Bluse und mit tiefem Ausschnitt, cool mit geöffnetem Blazer und Glitzer-Bra oder Crop-Top drunter und zurückhaltend feminin mit farblich angestimmtem Rollkragenpullover unter dem Suit. Die idealen Ergänzungen heißen: Silber und Glitzer. Das funktioniert sowohl beim nächsten Date als auch der Weihnachtsfeier.

Lust auf Lila? Lavender Haze ist der (Star-) Trend des Jahres und funktioniert auch als Zweiteiler super für Date oder Party. © Jeremy Moeller / Getty Images