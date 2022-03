Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Balenciaga-Tasche löst Hype bei den Stars aus +++ Leni Klum präsentiert Fila-Schuhe +++ Uniqlo und JW Anderson zelebrieren mit Kooperation britische Segelkultur.

25. März 2022

Eine Tasche ist bei den Stars gerade besonders beliebt

Der Chef-Designer von Balenciaga Demna Gavasalia ist ein modischer Coup gelungen. Seine Le-Cagole-Tasche ist gerade die Trendtasche bei Promis wie Dua Lipa, Kim Kardashian oder Julia Fox – und das hat einen Grund. Die Designertasche ist eine Neuinterpretation der "Motorcycle Bag" von Designer Nicolas Ghesquiere, die er in den 2000er-Jahren für Balenciaga auf den Markt gebracht hat. Bereits damals hat die Tasche großen Anklang gefunden, da sie etwas Neues darstellte. Sie war ein Bruch mit den üblichen Designertaschen, denn sie hatte etwas Roughes, Verwegenes an sich, und dennoch wurde sie von der Highsociety getragen.

Demna Gavasalia spielt bei seiner Tasche mit dem leicht verruchten und trashigen Image und tauft sein Design Le Le Cagole, was im französischen unter anderem eine vulgäre, provokative Frau bezeichnet. Kim Kardashian ist ein großer Fan des Bruchs zwischen Luxus und protzig und trägt ihre neue Tasche stolz am Arm. Auch deutsche Promis wie Céline Bethmann kann dem Taschenhype etwas abgewinnen.

24. März 2022

Leni Klum arbeitet mit Fila zusammen

Unter dem Kampagnentitel "The perfect match" präsentiert Leni Klum die neue Kollektion des italienischen Kultlabels Fila. Jung, sportlich und elegant – Leni und Fila sind in der Tat "das perfekte Match". Die Kollektion umfasst 21 verschiedene Designs, die lässig und sportlich, aber zugleich stylisch und bequem sind. Hintergedanke der Kollektion ist, dass jede:r sein "perfektes (Sneaker-)Match" finden kann. "Ich liebe Mode. Dazu gehören auch Sneaker und die vielen Möglichkeiten, mit ihnen meinen Style abzurunden oder meine Stimmung zu zeigen", sagt Leni zu ihrer Kollaboration. "Ob Fashion-Sneaker, Retro-Style oder Running-Modelle – die Kollektion ist so vielfältig wie meine Looks." Ab dem 28. März 2022 in sämtlichen Deichmann-Filialen erhältlich.

Leni Klum präsentiert ihre eigene Kollektion für Fila © PR

23. März 2022

Uniqlo und JW Anderson sorgen für Urlaubsgefühle

Achtung, Achtung! Euer heimischer Segelshop bekommt jetzt Konkurrenz. JW Anderson und Uniqlo setzten ihre seit 2017 andauernde Kooperation ein weiteres Mal fort und bringen für den Frühling und Sommer 2022 praktische Teile auf den Markt, die schon jetzt als praktische Favoriten für den nächsten Segeltörn in den Ferien gehandelt werden. Denn Motto der Kooperation, die es ab dem 24. März online und in ausgewählten Stores zu kaufen gibt: im Meer zu Hause.

Die neue Kollektion von Uniqlo und JW Anderson kombiniert klassische Schlichtheit mit fließenden Designs. © PR

Als Teil der laufenden Zusammenarbeit der japanischen Bekleidungsmarke mit dem Londoner Designer beinhaltet der neuste Kollaborations-Drop daher sowohl maßgeschneiderte Basics, die wir von Uniqlo so lieben, als auch fließende Kleider in natürlichen Farbtönen. Auch wasserdichte Parkas, die für Regenwetter und Frühlingsferien perfekt geeignet sind, werden Teil der Kooperation. Dafür ließ sich Jonathan Anderson vor allem von der britischen Segel- und Küstenkultur inspirieren. Hach, da kommen auch bei denjenigen, die noch nie an der Küste Cornwall gesegelt sind, echte Urlaubsgefühle auf!

Segelkultur trifft auf Highend-Design. © PR

22. März 2022

Topmodel Irina Shayk verkörpert ab jetzt den Anine-Bing-Style

In der schnelllebigen Modewelt ist langjähriger Erfolg ein seltenes Gut – für Designerin Anine Bing aber kein Problem. Die Dänin ist in der Fashion-Branche für ihre unaufgeregten, stylischen Looks bekannt und gefeiert. Ihre Basics, eine Mischung aus skandinavischem Minimalismus und der extravaganten Coolness ihrer Wahlheimat L.A., werden sowohl von Scandi-Girls, als auch Hollywood-Stars getragen und sind daher für viele ein absolutes Muss im Kleiderschrank.

Topmodel Irina Shayk im "Tiger"-Sweater von Anine Bing. © PR

Zur Feier des zehnjährigen Bestehens ihrer Brand hat sich Anine Bing nun mit Irina Shayk zusammengetan und feiert ihr Mode-Jubiläum mit gleich zwei großen Kampagnen, für die das Topmodel Gesicht ist. Irina Shayk unterstützt Bing bei der "10 Year Anniversary Campaign" und der "Classics Collection". In den Kollektionen sind absolute Klassiker wie die Sonya Jeans, das Tiger Sweatshirt oder die Colette Bag enthalten. Ab jetzt werden die Pieces also von einem echten Topmodel präsentiert. Da flippen Fans der Marke doch gleich doppelt aus!

21. März 2022

So holen wir uns den Bridgerton-Look nach Hause

Bridgerton-Fans aufgepasst! Nicht nur die zweite Staffel der Hype-Serie steht in den Startlöchern, auch die heiß begehrte "PatMcGrath x Bridgerton"-Kollektion geht in die nächste Runde. Passend zum Serienstart am 25. März 2022 versorgt uns Make-up-Ikone PatMcGrath erneut mit allen Produkten, die wir für den frischen Bridgerton-Teint brauchen. Die Kollektion beinhaltet zwei Highlighter, eine Face-Palette, sowie eine Lidschattenpalette und ist ab 61 Euro bei Douglas, Sephora und auf patmcgrath.com erhältlich. Also, ab hin da, bevor Lady Whistledown schneller ist als du!

