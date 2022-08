Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Mutter Natur: Das ist die neue Kollektion von Levi's® x Ganni +++ Ein neuer Eyeliner-Trend lässt deine Augen größer wirken +++ Nail Slugging gegen brüchige Nägel +++ Self-Portrait designt perfekte Abendtasche für die Royals.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

19. August 2022

Levi's® x Ganni: So stylisch kann Gartenarbeit aussehen

Ein Konzept und Design, welches dein modisches Herz höher schlagen lassen wird: Levi's kooperiert mit dem dänischen Brand Ganni. Die Kampagnen-Fotos sind mit dem US-amerikanischen Internet-Star Emma Chamberlain, 21, und ihren Freundinnen geshootet worden. Das Besondere an der "Grow Up"-Kollektion: Die Designs sind aus mindestens 55% zertifizierter Bio-Baumwolle und natürlichen Farbstoffen

Levi's® x GANNI © PR

Jeansstoff spielt in der Kollektion eine übergeordnete Rolle. Von der klassischen Jeanshose über Kleider bis hin zu einer Jeans-Weste: Die Kollektion umfasst verschiedenste Styles. Am 11. August 2022 wurden die Teile erstmals bei der Copenhagen Fashion Week präsentiert.

Auch deutsche Influencer:innen lieben die Looks! Unter anderem posiert Stefanie Giesinger in einem der neuen Levi's® x Ganni Outfits.

18. August 2022

LED-Eyeliner erobern die Beauty-Welt

Der perfekte Lidstrich ist so eine Sache: Erst übt man wochenlang, um den richtigen Wing hinzubekommen, dann ist bereits der nächste Eyeliner-Trend en vogue. Generell sind wir ja der Meinung, dass man nicht jeden Trend mitmachen muss – beim LED-Eyeliner könnte es sich aber lohnen. Warum? Ganz einfach; er lässt unsere Augen etwas größer wirken.

Ganz unbekannt ist uns der neue Eyeliner-Hack nicht. Vielleicht ist dir in der Vergangenheit schon der weiße Lidstrich begegnet? Dieser Trend kann sich bereits seit Jahren in der Beauty-Welt behaupten, denn während dunkler Eyeliner oft einen dramatischen Effekt kreiert, wirken Lidstriche und Highlights in Weiß frisch, elegant oder sogar etwas verspielt. Beim LED-Eyeliner wird sich das zu Nutzen gemacht. Weißer Lidstrich dient hierbei als Basis, welche durch bunten Lidschatten ein stylisches Update erfährt.

Alles, was du für den strahlenden Look brauchst, ist ein weißer Eyeliner und eine bunte Lidschatten-Palette. Als Erstes wird der weiße Wing aufgetragen. Anschließend kommt Farbe ins Spiel. Dazu wird der Lidstrich mit buntem Lidschatten übermalt und nach oben hin verblendet. Ein Leuchteffekt, wie man es von LED-Lampen kennt, entsteht. Das betont unser Augenweiß und die Augen wirken größer.

17. August 2022

Nail Slugging ist der Trend gegen brüchige Nägel

Wir lieben Nail-Designs und Farbe auf unseren Nägeln. Leider führen Acryl und andere Inhaltsstoffe von Nagelprodukten dazu, dass die Haut um das Nagelbett schnell trocken und die Nägel brüchig werden können. Damit ist jetzt Schluss, denn der neueste Beauty-Trend auf TikTok sorgt dafür, dass die Nägel geschmeidig und gesund bleiben: Nail Slugging. Bei der Methode geht es darum, so viel Feuchtigkeit wie möglich in das Nagelbett einzuschließen.

Nachdem das Skin Slugging unsere Pflegeroutine revolutionierte, wenden wir die Methode jetzt auch auf den Nägeln an. Der Pflege-Hack ist ganz einfach. Im ersten Schritt nutzen wir ein beliebiges Nagelöl und tragen es auf die Nagelhaut auf. Schon dadurch schenken wir unseren Händen Feuchtigkeit.



Nun folgt der Slugging-Teil. Das heißt, die Feuchtigkeit soll auf der Nagelhaut eingeschlossen werden. Dafür eignet sie Vaseline perfekt. Diese wird über das Öl auf die Nägel aufgetragen. Die Nagelhaut wird dadurch nicht nur geschmeidig, der Slugging-Trend hilft auch dabei, unsere Nails zu stärken, sie weniger brüchig zu machen und vor Schäden durch Wasser schützen. Also unbedingt ausprobieren!

16. August 2022

Neuer Royal-Liebling? Self-Portrait designt erste Abendtasche

Ein It-Label ohne eigene It-Bag? Undenkbar! Das dachte sich offensichtlich das Londoner Label Self-Portrait und bringt mit der "Bow Bag" jetzt seine allererste Abendtasche auf den Markt. Das 2013 von Han Chong gegründete Label hat sich in den letzten Jahren zur Anlaufstelle für prominente Liebhaber:innen femininer Kleidung entwickelt und führt seinen klassischen Chic mit verspieltem Twist jetzt in Taschenform weiter: Die kastenförmige "Bow Bag" vereint klare Linien, glattes Leder und niedliche Schleifendetails in Gold oder Glitzer. Damit hat sie nicht nur aufgrund ihrer Marke, die zu einer der liebsten der Royals gehört, Potenzial schon bald am Handgelenk von Herzogin Catherine oder Prinzessin Eugenie zu baumeln.

Die Bow Bag besticht mit elegantem Design und süßen Schleifendetails. © PR/Self-Portrait

Die Tasche ist in zwei Größen erhältlich: Die Minigröße eignet sich als damenhafter Begleiter für jede Abendveranstaltung, die Microgröße bildet ihr cooles Pendant und hat gerade für Telefon, Schlüssel und einen Lippenstift Platz. Auf diese Weise soll das Design der Tasche sowohl den klassischen Vibe der Marke abdecken und gleichzeitig den freien Geist der Self-Portrait-Frau verkörpern, so Han Chong. Da bleibt nur noch zu klären, an welcher Royal Lady wir die Bow Bag wohl als Erstes sehen werden.

