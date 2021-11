von Rike Andresen

"Bye bye, Pinsel!" heißt unsere Devise, nachdem wir gesehen haben, wie toll sich Lidschatten mit Hilfe eines Beauty Sponges auftragen lässt.

Wir geben zu – als wir den Lidschatten-Hack gesehen haben, waren wir durchaus etwas skeptisch. Greifen wir für unser Augen-Make-up doch regelmäßig zu verschiedensten Pinseln. Doch wie das Video beweist, gibt es nicht nur einen Weg, um einen perfekten Eyeshadow-Look zu kreieren.

Lidschatten-Hack: Diese Utensilien benötigst du, damit dein Augen-Make-up gelingt

Anstatt vieler verschiedener Pinsel benötigst du für den Hack nur wenige Utensilien, um einen schönen Eyeshadow-Look zu kreieren. Im ersten Schritt schnappst du dir die Lidschatten-Palette deiner Wahl und entscheidest dich für zwei miteinander harmonierende Farben. Dabei bist du in der Wahl der Farbgruppe ganz frei, denn sowohl natürlichere als auch leuchtendere Farben funktionieren beim Lidschatten-Hack super. Am besten hältst du auch noch etwas zum Abschminken und ein paar Wattestäbchen zum Korrigieren parat, solltest du den Lidschatten nicht präzise genug auftragen können.

Zu guter Letzt schnappst du dir einen sauberen Beauty Sponge, auf dem keinerlei Make-up-Rückstände zu finden sind. Dadurch werden unschöne Flecken beim Augen-Make-up vermieden.

Weg mit den Pinseln: Perfekter Eyeshadow-Look dank Beauty Sponge

Geh nun mit deinem Beauty Sponge in die zwei Lidschattenfarben deiner Wahl. Wichtig dabei ist, dass sich die Farben auf dem Schwämmchen nicht komplett überlappen, sondern eher nebeneinander platziert werden. Die hellere Farbe zeigt dabei in Richtung des Augeninnenwinkels – nur so bekommen wir auf dem Lid einen schönen verblendeten Farbverlauf, der die Augen öffnet und somit optisch vergrößert. Tupfe nun vorsichtig deinen Beauty Sponge mit den Lidschattenfarben auf dein Augenlid. Diesen Prozess wiederholst du so lange, bis sich die beiden Farben schön miteinander verbunden haben.

Glitzer-Eyeshadow rundet den Make-up-Look ab

Im letzten Schritt fügen wir noch etwas Glitzer-Lidschatten zu unserem Augen-Make-up hinzu. Suche dir einen passenden Ton in deiner Lidschatten-Palette aus und nehme ihn mit der Spitze des Beauty Sponges auf. Das ermöglicht ein präziseres Auftragen, da der Bereich am Augeninnenwinkel deutlich kleiner ist als das bewegliche Lid. Gebe den Lidschatten durch erneutes Tupfen auf deinen inneren Augenwinkel und verblende die glitzernde Farbe mit dem bereits aufgetragenen Lidschatten. Wenn du mit dem Verblenden zufrieden bist, kannst du mit etwas Make-up-Entferner und einem Wattestäbchen überschüssigen Eyeshadow entfernen und so dein Augen-Make-up in Form bringen. Nun nur noch etwas Wimperntusche auftragen und et voilà – fertig ist dein perfekter Eyeshadow-Look wie vom Profi.

Verwendete Quellen: instagram.com