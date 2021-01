Lilli Hollunder spricht über Instagram

In GLOSSIP - dem GALA Beauty-Podcast - entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Diese Woche spricht Schauspielerin Lilli Hollunder mit uns über Social Media und #afterbabybodys. Sie erklärt, warum sie niemals Filter benutzt und niemals ihr Baby zeigen würde.

Lilli Hollunder, 34, nimmt kein Blatt vor den Mund - das wissen wir nicht erst, seit uns die witzige, super sympathische Schauspielerin im Podcaststudio besucht hat. Bei ihrer treuen Instagram-Fangemeinde, die sie liebevoll "Schäfchen" nennt, gibt sie schonungslos ehrliche Updates aus ihrem Leben, ohne Filter, ohne Zensur - egal ob es um Babyprobleme oder eine Coronainfektion geht.

Viele kennen Lilli aber nicht nur von Instagram, sondern unter anderem auch aus den Serienhits "Verbotene Liebe" und "Anna und die Liebe" in denen sie jeweils drei und zwei Jahre mitspielte. Die gebürtige Leverkusenerin wohnt mittlerweile mit ihrem Mann René Adler, 35, und den gemeinsamen Hunden in Hamburg. Im Mai 2020 brachte Lilli Sohn Casper auf die Welt. Lilli ist selbst Podcasterin ("Mea Culpa - Schande über unser Haupt") und schreibt gerade an ihrem Buch, das 2021 erscheinen wird. Worum es darin geht? Schwangerschaft, der Weg zum Baby, aber kein "Gutschi-Gutschi", wie sie uns in GLOSSIP sagt, sondern wie immer bei Lilli: Ehrlich, offen, authentisch, schonungslos – aber mit Humor. So wie sie ihre Fans eben auch lieben.

Folge 5: Lilli Hollunder über Social Media und #afterbabybodys

Auch wenn Lilli mit ihren fast 30.000 Followern eine echte Influencerin ist, sieht sie sich gar nicht so. Sie erklärt uns in der aktuellen Folge GLOSSIP ihre Insta-Strategie. Dazu gehört: Keine Filter und niemals ihr Baby zeigen. Zusätzlich verrät sie, wo ihre persönlichen Grenzen sind und was Facebook mit ihrer Eifersucht zu tun hat ...

Folge 4: Lilli Hollunder spricht über Beauty-OPs

Hat sie schon ... oder hat sie noch nicht? Wir sprechen hier natürlich über Schönheitsoperationen. In der aktuellen Folge GLOSSIP verrät Lilli, wie sie zu Beauty-Eingriffen steht und mit welchen sie schon geliebäugelt hat. Dazu verrät sie, wann ihr Ehemann wirklich die Scheidung einreicht und warum sie Instagram-Filter unverantwortlich findet.

Folge 3: Auf diese Beauty-Treatments schwört Lilli Hollunder

Vampire Lifting, Hydrafacial, Coolsculpting: Beauty-Behandlungen sind mittlerweile so abgespact wie sie klingen. Mit modernster Technik kann das Beste aus unserer Haut geholt werden. In GLOSSIP verrät Lilli Hollunder, auf welche Treatments sie für den perfekten Glow schwört und welche auch mal so richtig daneben gegangen sind.

Folge 2: So hält sich Lilli Hollunder fit

Wer Lilli Hollunder auf Instagram folgt, weiß: Sie ist eine echte Sportskanone und hat bis kurz vor der Geburt ihres Babys trainiert. Aber auch jetzt nach der Geburt ist ihr Sport sehr wichtig. In GLOSSIP verrät sie, was ihr besonders fehlt und warum man das Wochenbett und Rückbildung sehr ernst nehmen sollte. Dazu sprechen wir über ihre Food-Philosophie, sie hat da nämlich ganz spezielle Erwartungen an Baby Casper ...

Folge 1: Lilli Hollunder verrät uns ihre Beauty-Routine

Erst im Mai sind Lilli und René Eltern eines Sohnes geworden, seitdem hat sich ganz schön viel verändert. Ganz neuer Tagesablauf, weniger Zeit für Selfcare. Lilli erzählt, was ihr Schlaflevel macht und warum sie ein "Anfängerbaby" hat. Sie verrät uns, was hinter ihrem unwiderstehlichen Glow steckt, mit dem sie uns direkt umgehauen hat. Aber sie erklärt auch, dass ihr Körper im letzten Jahr während der Schwangerschaft einiges mitgemacht hat und ihr teilweise sogar ein bisschen fremd ist. Warum? Das hört ihr in GLOSSIP - auf Audio Now, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt.

