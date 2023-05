von Pia Goward Schöne Nägel ohne viel Aufwand? Mit den Lipgloss Nails ist das möglich, denn dank des richtigen Nagellacks könnt ihr euch im Nu gepflegte Nägel zaubern.

Ein Nagellack-Trend jagt den nächsten. Nachdem wir Babyboomer Nägel, Glazed Donut Nails und Stiletto Nail Designs hinter uns gelassen haben, wartet nun die schlichte Eleganz auf uns. Und die ist sogar bei jeder Nagellänge schön! Lipgloss Nails nennt sich dieser neue Trend und steht bei Nageldesign-Fans gerade hoch im Kurs. Er ist unauffällig und doch elegant, denn das Finish erinnert stark an einen nicht pigmentierten Lipgloss – eben nur auf den Nägeln. Wie ihr die glossigen Nägel zu Hause selbst hinbekommt und was ihr dafür braucht, verraten wir euch jetzt.

Was brauche ich für die Lipgloss Nails?

Um den Look der Lipgloss Nails hinzubekommen, braucht es nicht viel. Lediglich zwei verschiedene Lacke sind notwendig, um den Gloss-Effekt auf die Nägel zu zaubern. Für die Grundlage benötigt man einen milchigen Nagellack, also einen, der weder komplett deckend ist, noch einen farblosen. Am besten eignet sich dafür beispielsweise "mademoiselle" von Essie, der einen leichten rosafarbenen Unterton besitzt.

Aber auch andere Marken haben Nagellacke, die den Nagel leicht rosa färben:

Als zweiten Nagellack braucht man einen Klarlack. Hier könnt ihr einen schlichten Topcoat verwenden. Für den ultimativen Gloss-Look bietet sich aber ein Gel Setter an, der die Nägel noch mehr glänzen lässt.

Wie bekomme ich das Ergebnis zu Hause hin?

Die Ligloss Nails sind ganz leicht nachzumachen. Die benötigten Nagellacke stehen vor euch? Dann kann es auch schon losgehen.

Mit dem milchigen Lack wird gestartet. Tragt ihn auf den Nagel auf und lasst ihn ca. zehn Minuten trocknen. Anschließend kommt die zweite Schicht, wenn ihr einen etwas deckenden Effekt erzielen wollt. Auch diese Schicht lasst ihr wieder zehn Minuten trocknen. Nach der Wartezeit wascht ihr euch mit kühlem Wasser die Hände. Trocknet sie sanft ab und wartet zwei Minuten. Nun folgt der Gel Setter bis zu 30 Minuten – perfekt für ein bisschen Wellness.

Wie entferne ich den Nagellack wieder?

Da bei den Lipgloss Nails hauptsächlich gewöhnlicher Nagellack verwendet wird, ist auch das Entfernen des Lacks unproblematisch. Dafür benutzt ihr einfach einen acetonfreien Nagellackentferner und ein Wattepad. Solltet ihr Schwierigkeiten beim Entfernen haben, wählt einen Entferner mit Aceton, damit bekommt ihr die drei Nagellackschichten und den Gel Setter bestimmt entfernt.

