von Pia Goward Der filigrane Look auf den Nägeln wird mit den Lipliner Nails in diesem Jahr besonders groß gefeiert. Die zarten Linien auf den Nagelspitzen sind das perfekte Finish für gepflegt-aussehende Nägel.

Ein neuer Nagellack-Trend hat uns erreicht. Denn was sind schon Cocktail Nails oder Lipgloss Nails, wenn man auch Lipliner Nails haben kann? Was steckt dahinter? Wieso orientiert sich dieser neue Maniküre-Trend schon wieder am Make-up? Und wie bekommt man diesen Look selbst auf die Nägel gezaubert?

Lipliner Nails – Das steckt hinter dem Maniküre-Trend 2023

Dezente Akzente setzt du mit den Lipliner Nails, die vor keiner Farbe Halt machen. Rein stilistisch orientiert sich der neue Nagel-Trend an der klassischen French Manicure, nur, dass bei den Lipliner Nails auf einen breiten Streifen über das Nagelweiß verzichtet wird. Stattdessen wird der sonst in unauffälligen Farben gehaltene Nagel mit einer feinen Linie an der Nagelspitze abgerundet. Zu welcher Farbe du dafür greifst, ist egal, denn sowohl das ikonische Weiß als auch ein knalliges Rot oder ein leuchtendes Grün sehen gut aus.

Wie bekomme ich die Lipliner Nails zu Hause hin?

1. Schritt

Wichtig ist zunächst die Grundlage. Dafür bringst du deine Nägel erstmal mithilfe einer Glasnagelfeile in die richtige Form. Ob rund, oval oder spitz ist dabei deinem persönlichen Geschmack überlassen.

2. Schritt

Haben die Nägel die passende Form, geht es ans Grundieren. Dafür wählst du ein zartes Rosa oder Nude-Farben aus, damit der Nagellack-Lipliner richtig hervorstechen kann. Damit lackierst du dir zweimal die Nägel.

Alternativ kannst du dich auch für den Monochrome-Look entscheiden und einen Nagellack zur Grundierung wählen, der etwas heller ist, als der Liner werden soll. Der Lack kann auch gern einen leichten Gloss-Effekt haben, damit die Nagelspitze noch besser zur Geltung kommt.

3. Schritt

Hast du deine Nägel lackiert, kommen wir jetzt zum eigentlichen Highlight: Dem Lipliner! Dafür brauchst du einen dünnen Nagellackpinsel, den du entweder separat besorgst oder in einem Set mit Nagellack, der extra für diese Feinarbeit gedacht ist.

Ziehe damit eine filigrane Linie entlang jeder deiner Nagelspitzen und lasse den Lack gut trocknen. Eine zweite, dünne Schicht kann nicht schaden, ist aber nicht notwendig. Um alles zu versiegeln, benutze anschließend noch einen Top-Coat.

Abschlusspflege

Mit etwas Nagelöl sieht auch deine Nagelhaut nach der Maniküre wieder ganz gesund aus. Einfach am Nagelbett aufbringen und etwas einmassieren. Der Nagellack sollte vorher aber komplett getrocknet sein!

