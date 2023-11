von Melanie Wenzke Das Rad der Zeit dreht sich weiter und die gleichen Trends erscheinen wieder auf der Bildfläche. Das trifft auch bei Make-up zu. Denn diese drei Lippen-Trends werden 2024 wieder modern.



Die frühen 2000er Jahre: What a time to be alive, um zum ersten Mal Christina Aguileras „Dirrty”-Ära und schimmernden Lip Gloss zu erleben. Und es geht noch weiter, denn auch 2023 heißt es: "Millenials versammeln sich". Sofia Richie schießt mit einem neuen Video den Nostalgie-Vogel vollkommen ab und bringt die Concealer-Lips zurück! "Crying in Millenial", kommentiert da nicht nur ein Nutzer unter ihrem Video – man will nicht wahr haben, dass der Trend der hautfarbenen Lippen zurück ist. Zu diesem Anlass zeigen wir euch drei Lippen-Trends, die 2024 wiederkommen (oder nie so richtig weg waren).

1. Concealer-Lips reloaded

Beruhigt euch! Ganz so schlimm ist es doch gar nicht. Sofia Richie gibt doch nur einen kleinen Klecks Concealer auf und deckt nicht gleich die ganze Lippe ab, so wie wir es früher getan haben (00:42).

Durch die kleine Menge an hellem Produkt wird das Zentrum der Lippe hervorgehoben, wodurch Dimension geschaffen wird und diese voller wirkt. Im Gegensatz zu den 2000ern, als die fehlende Farbe auf dem Mund auch ganz schnell kränklich wirken konnte, haben die Concealer-Lips 2024 nichts mit dem Original zu tun. Ganz im Gegenteil: Um diesen leichten Ombré-Verlauf zu erschaffen, könnt ihr jede eurer Lippenstift-Farben mit etwas Concealer mischen und in die Mitte auftupfen. Die gemischte Farbe ergibt die perfekte Nuance, um einen natürlichen Verlauf zu schminken.

Kann etwas mehr 2000er sein, als dieses Foto von Christina Aguilera? Nicht nur die Concealer-Lippen sind aktuell und in 2024 wieder angesagt. Auch die Augenbrauen, das Augen-Make-up und die geflochtenen Zöpfe erleben gerade wieder einen Hype. © Brian Rasic / Getty Images

2. Dunkler Lipliner

Dass die 2000er gerade ein Comeback erleben, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Wirft man einen Blick in die Mode, sind Hüfthosen & Co. angesagter denn je. Wer besonders im Trend liegen will, der verpasst heute seinem Make-up auch einen Millenial-Touch mit blauem Lidschatten, schwarzem Kajal oder dünnen Augenbrauen. Ein weiterer Hebel für den angesagten Look: dunkel umrandete Lippen. Ihr erinnert euch?

Neben den dünnen Strich-Augenbrauen und smokey Eyes waren dunkel umrandete Lippen in den 90er und 00er Jahren modern. © Barry King / Getty Images

Brauner Lipliner steht ganz groß auf der Make-up-Agenda für 2024. Entweder möchte man total in den 00er-Look abtauchen und trägt ihn präsent an der Lippenkontur auf oder man hebt den Lippen-Trend aufs nächste (moderne) Level und verblendet die Linie ins Zentrum der Lippe. Dafür eignet sich ein einfacher Lippenpinsel, mit dem ihr über die aufgetragenen Konturen wischen könnt. So erreicht ihr ein softeres Ergebnis, das erst auf den zweiten Blick an Pamela Anderson erinnert. Zusätzlicher Bonus: die Lippen wirken dadurch voller.

3. Gloss, Gloss, Gloss

Lipgloss war zwar nie verschwunden, doch wie häufig uns gerade juicy Lippen begegnen, sind sie auch 2024 nicht wegzudenken. Heute ist im Vergleich zu damals die Idee von Pflege + Farbe populär – Hailey Bieber zeigt das mit ihrem getönten Lippen-Treatment und auch viele andere Marken (Catrice, Dior, e.l.f.) bringen Lip Tints oder farbige Lip Oils heraus. Was früher klebte und chemisch roch, ist heute ein Verwöhn-Programm.

Ganz egal, welche Farbe – Gloss war Pflicht! Natürlich trug das auch Ikone Britney Spears. © Jim Smeal / Getty Images

Besonders das "Clean-Girl-Make-up", welches gepflegte Lippen einschließt, ist gerade angesagt. Das heißt auch: kaum Lidschatten und eine natürliche Base. Die perfekten Voraussetzungen, um mit den Lippen ein Highlight zu setzten.