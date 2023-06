von Melanie Wenzke Bei unserem Live-Shopping-Event am 14.Juni 2023 um 16 Uhr zeigen unsere Beauty-Redakteurinnen, wie ihr eure Augenringe in wenigen einfachen Schritten abdeckt. Ganz ohne grauen Schleier oder Creasing in den Augenfalten hält das Make-up den ganzen Tag – und Nacht.

Derjenige, der frei von Augenschatten ist, werfe den ersten Stein! Ein Thema, das uns alle betrifft, sind bläuliche oder dunkle Verfärbungen um die Augen. Die Haut der Augenpartie ist die dünnste und empfindlichste am ganzen Körper. Äderchen scheinen deshalb oft durch. Sie ist öfter von Trockenheit betroffen, weil ihr Talgdrüsen sowie Kollagen- und Elastinfasern fehlen. Durch unsere Mimik ist sie ständig in Bewegung, Anzeichen von Hautalterung sind dort meist zuerst zu sehen. Viele Herausforderungen für eine so kleine Hautpartie – doch wir stellen uns ihr im Live-Shopping am 14. Juni 2023 um 16:30.

Live-Shopping: vorbereiten, korrigieren, abdecken, fixieren

Einfach etwas Concealer aufgeben und das war's? Wenn eure Augenschatten-Routine bisher so aussieht, werdet ihr euch besonders über das Live-Shopping freuen. Natürlich gibt es keine Regeln für Make-up und wenn eure bisherige Routine funktioniert, braucht ihr uns gar nicht. Falls ihr jedoch unzufrieden seid, werdet ihr die Profi-Tipps unserer Beauty-Redakteurinnen beim Live-Shopping lieben. Denn im Beauty-Talk geht es auch um die richtige Vorbereitung der Augenpartie, damit sie nicht trocken aussieht. Sie verraten euch, wie ihr die bläulichen Verfärbungen neutralisiert, damit ihr keinen grauen Schleier seht. Und das Wichtigste: Wie fixiert man den Concealer, damit er sich nicht absetzt oder trocken aussieht? Auf all diese Fragen bekommt ihr eine Antwort – versprochen! Auf jeden Hauttyp wird bei den Produktempfehlungen und Make-up-Techniken Rücksicht genommen – egal, ob trocken, fettig, jugendlich oder reif.

Zum Live-Shopping gelangt ihr am 14. Juni 2023 ab 16:30 Uhr über diesen Artikel.

Augenschatten abdecken: Alle Produkte in der Übersicht:

