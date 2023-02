Lymphdrainage ist für viele ein Fremdwort. Dabei kann sie unserem Körper viel Gutes tun und uns zusätzlich entspannen. Im BRIGITTE-Interview verrät uns Expertin Tina Spranz, warum die Lymphdrainage so besonders ist. von Anna Lemke

Mit unseren Lymphen beschäftigen wir uns in der Regel selten. Meistens fallen sie uns erst auf, wenn sie aufgrund einer Erkältung zum Beispiel im Halsbereich angeschwollen sind. Dabei sind sie für uns und unser Immunsystem sehr wichtig. Im Interview verrät Expertin Tina Spranz, warum wir von einer Lymphdrainage profitieren. Ob das wirklich stimmt, haben wir für euch einmal getestet.

Lymphdrainage: Expertin Tina Spranz im Interview

© Tina Spranz

Tina Spranz ist Physiotherapeutin und hat sich auf die Lymphdrainage spezialisiert. In ihrer eigenen Praxis "Aesthetics Care" in Hamburg bietet sie verschiedene Arten der Lymphdrainage an.

BRIGITTE: Was genau ist eine Lymphdrainage?

Tina Spranz: Die Lymphdrainage ist eine spezielle manuelle Behandlungstechnik aus der Heilmitteltherapie. Es werden verschiedene Teile des Lymphsystems aktiviert, um Lymphflüssigkeit, die sich in den Lymphbahnen selbst oder im Zwischengewebe staut, zu bewegen und somit abzutransportieren.

Was sind Lymphe?

Mit „Lymphe“ sind umgangssprachlich meistens die Lymphgefäße beziehungsweise das Lymphsystem gemeint. Die Aufgabe des Lymphsystems ist der Abtransport von abgestorbenen Zellen, Eiweiß- und Fremdkörpern, Bakterien, Fette und Stoffwechselendprodukten. Es hat zusätzlich einen Einfluss auf unseren Wasserhaushalt. Außerdem ist es ein wichtiger Teil des Abwehrsystems unseres Körpers.

Wann ist eine Lymphdrainage sinnvoll?

Eine Lymphdrainage ist immer dann sinnvoll, wenn man sein Lymphsystem unterstützen und entlasten möchte. Dies ist insbesondere nach operativen Eingriffen der Fall. Hier kann die Lymphdrainage eine große Unterstützung darstellen, indem sie die herabgesetzte Leistungsfähigkeit der Lymphgefäße kompensiert. Für Patienten, die unter Lipödem leiden, sollte die Lymphdrainage ein fester Bestandteil der Therapie sein.

Die Lymphdrainage ist aber auch ohne vorherige Operation ideal geeignet. Viele meiner Patienten neigen zu Wassereinlagerungen ohne eine spezifische Diagnose. Hier macht es Sinn, vorbeugend eine Lymphdrainage anzuwenden. Das Lymphsystem steht im direkten Zusammenhang mit unserem Immunsystem. Möchte man also sein Immunsystem aktiv unterstützen, eignet sich die Lymphdrainage ebenfalls als Präventionsbehandlung. Patienten, die regelmäßig zur Lymphdrainage kommen, berichten häufig, dass sich ihr Hautbild seit Beginn der Anwendungen deutlich verbessert hat.

Wer sollte auf eine Lymphdrainage verzichten?

Es gibt einige Kontraindikationen, die vor der Anwendung der Lymphdrainage im Rahmen unserer Anamnese abgefragt werden. Bei akuten Thrombosen ist eine Lymphdrainage beispielsweise absolut kontraindiziert. Bei akuten Infektionen sollte ebenfalls auf die Anwendung der Lymphdrainage verzichten werden. Aber auch andere Erkrankungen wie Herz- oder Nierenerkrankungen können Ausschlusskriterien sein. In der Regel halten wir vorab noch einmal Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.

Was sind Sofort- und Langzeiteffekte?

Egal ob postoperativ oder präventiv, mit jeder Lymphdrainage wird Lymphflüssigkeit bewegt und der Abtransport eingeleitet, sodass sich unmittelbar der Umfang des Behandlungsgebietes verringert. Postoperativ sorgt dies für eine direkte Entlastung, präventiv für eine sofortige Straffung mit Body-Shaping-Effekt.

Bei Präventionspatienten bewirkt die Lymphdrainage auf lange Sicht, dass Einlagerungen und Schwellungen insgesamt weniger werden und seltener auftreten. Die Lymphdrainage hat einen direkten Detox-Effekt – kurz- und langfristig.

Kann man die Wirkung der Lymphdrainage unterstützen?

Ja! Man kann die Wirkung der Lymphdrainage und generell das Lymphsystem über gesunde Ernährung, muskuläre Aktivität und eine hohe Flüssigkeitszufuhr unterstützen. Eine regelmäßige Anwendung der Lymphdrainage unterstützt den Effekt ebenfalls. Daher empfehle ich meinen Patienten nach der Behandlung viel zu trinken und sich gerne noch etwas zu bewegen.

Lymphdrainage: Mein Erfahrungsbericht

Angefühlt hat sich die Lymphdrainage wie eine Art Massage. Mit gekonnten Griffen wird bei der brasilianischen Lymphdrainage, die bei mir angewendet wurde, etwas fester die Lymphflüssigkeit bewegt. Schöner Nebeneffekt: Tina Spranz verwendet ein Öl während der Anwendung, sodass die Haut einen zusätzlichen Feuchtigkeitsboost bekommt. Schon bei der Behandlung habe ich einen Unterschied in der Beweglichkeit und dem Wohlbefinden in meinem Körper gemerkt. Nach ca. einer Stunde war ich dann auch schon fertig mit der Behandlung. An meinen Beinen und dem Bauch war ein sofortiger Straffungseffekt zu spüren, der auch nach der Behandlung noch lange anhielt. Damit das Ergebnis sich auch auf Dauer bemerkbar macht, ist es dennoch nötig, öfters zur Lymphdrainage zu gehen. Ich nehme mir zum Beispiel vor, präventiv für den Sommer eine Behandlung zu buchen! Die Kosten einer Lymphdrainage variiert bei Tina Spranz je nach Anwendung zwischen 60 und 160 Euro.