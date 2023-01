Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Star-Aritstin verrät die richtige Technik für das perfekte Make-up +++ Die perfekten Augenbrauen lassen sich jetzt ganz einfach drucken

10. Januar 2023

Make-up-Artistin der Stars verrät: So einfach geht der Topmodel-Teint

Mit Kundinnen wie Hailey Bieber und Kendall Jenner gehört Mary Philips zu den gefragtesten Make-up-Artistinnen der Welt. Nicht verwunderlich: Die It-Girls sind aktuell gefragter denn je und bei ihren Auftritten muss einfach alles sitzen – auch das Make-up! Um einen perfekten, aber dennoch natürlichen Look zu kreieren, verwendet Mary eine ganz besondere Methode, die auf Instagram und TikTok von nun tausenden Nutzer:innen gefeiert wird.

Wie Mary Philips in ihrem Video erklärt, ändert sie den klassischen Ablauf der Make-up-Routine. Anders als beim regulären Ablauf, bei dem zuerst mit der Foundation, dann dem Concealer und abschließend mit Blush und Bronzer gearbeitet wird, dreht sie die Reihenfolge um. Mary startet mit dem Kontieren des Gesichts, um die gewünschte Knochenstruktur zu imitieren und verwendet am Ende nur ein kleines bisschen Make-up, um den Look abzurunden. So entsteht ein natürlicher Look, der gleichzeitig Produkt spart. Wie praktisch!

9. Januar 2023

L'Oréal Brow Magic: Perfekte Augenbrauen zaubert jetzt ein Hand-Drucker

Mit den Augenbrauen-Styling auf Kriegsfuß? Die Härchen wollen einfach nicht aussehen wie Zwillinge und erscheinen eher wie entfernte Verwandte? Das kann sich mit der Neuvorstellung von L'Oréal auf der CES 2023 schon bald ändern. In Sachen High-Tech-Beauty sind sie der perfekten Braue nämlich nicht nur auf der Spur, sondern ihr auch weit voraus. Der L'Oréal Brow Magic, ein elektronischer Hand-Make-up-Applikator, druckt die Braue direkt auf die Härchen.

Mit 2.400 winzigen Düsen zaubert das neue Tool Augenbrauen im Handumdrehen. Als Anwender:in hat man die Wahl zwischen verschiedenen Formen, Volumen und Effekten, welche sich über die dazugehörige App auswählen lassen. Mit etwas Schwung lässt sich der Look dann selbstständig über die Brauen zaubern. Das Gerät soll noch 2023 auf den Markt kommen. Wann es letztendlich soweit ist, steht jedoch noch nicht fest.

