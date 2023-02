Make-up-Horoskop Dieses Beauty-Produkt bringt dein Sternzeichen zum Strahlen

von Linda Shllaku Dein Sternzeichen sagt nicht nur etwas über deine Persönlichkeit, Gefühle oder deinen Tag aus, sondern auch etwas darüber, wie du deine Schönheit besonders hervorhebst.

Lippenstift, Rouge oder Lidschatten: Geht es dir auch manchmal so, dass du nicht weißt, was du in deinem Gesicht am besten betonen solltest? Dabei ist die astrologische Antwort darauf so einfach. Denn: Jedes einzelne der zwölf Tierkreiszeichen verfügt über Eigenschaften, die genau verraten, wie du deine Vorzüge schön in Szene setzt.

Widder: 21.03. - 20.04.

Farbiger Liner: Dein Wesen ist offenherzig, selbstsicher und leidenschaftlich. Deine unerschöpfliche Power spiegelst du auch gerne in deinem Make-up wieder. Ein knalliger Lidstrich lässt dich den Durchblick behalten und macht dich automatisch auch zum Beauty-Blickfang. In Lila, Pink, Blau oder Grün kann deinem Augenaufschlag keine:r mehr widerstehen.

Stier: 21.04. - 20.05.

Braune Mascara: Als Meister:innen der Loyalität und Zuverlässigkeit beschreiten Stiere ihre Make-up-Routine am liebsten gleichbleibend. Ausgefallene Looks sind gar nichts für dich als beharrliches und ruhiges Sternzeichen. Ein Hauch von brauner Wimperntusche genügt dir, um mit deinem Wesen im Einklang zu bleiben und deine natürliche Schönheit zu untermalen.

Zwillinge: 21.05. - 21.06.

Doppelter Lidschatten: Als Luftzeichen bist du kommunikativ, aufgeweckt und fröhlich. Besitzt aber eben auch tiefergehende Facetten. Um deiner verspielten Seite Ausdruck zu verleihen, unterstützt dich ein Cut Crease in blauen Nuancen perfekt. Wie wäre es mit einem kühleren Ton auf dem beweglichen Lid und einer dunkleren Rahmung im Außen?

Krebs: 22.06. – 22.07.

Zarter Rouge: Eines der gefühlsbetontesten Sternzeichen: Du strotzt nur so vor Romantik, Liebenswürdig- und Zärtlichkeit. In deinem Bekanntenkreis sorgst du für Gefühle von frischer Verliebtheit. Wenig verwunderlich, dass du deine Wangen mit diesem Gefühl in Einklang bringen magst. Softes Apricot und Zuckerwatte-Nuancen sind deine Farben.

Löwe: 23.07. – 23.08.

Roter Lippenstift: Ähnlich wie das Raubtier mit seiner voluminösen Mähne, darf auch der mutige, selbstbewusste und extrovertierte Löwe eine Schippe drauflegen. Ein roter Kussmund lässt Gesprächspartner:innen förmlich an deinen Lippen hängen. Wie wäre es mit Scharlach-, Zinnober- oder Tomatenrot?

Jungfrau: 24.08. – 23.09.

Augenbrauen-Gel: Deinem Umfeld begegnest du mit viel Verständnis und Respekt. Erwartest das aber auch im Gegenzug. Perfektion und Intellekt sind das, was dich ausmacht. Und, was du akribisch in deiner Make-up-Routine betonst. Deinen Sinn für Ordnung lebst du am liebsten in deiner Augenbrauen-Routine aus. Ein farbiges Gel fixiert störrische Härchen und verleiht deinem Gesicht einen perfekten Rahmen.

Waage: 24.09. – 23.10.

Leuchtender Lipgloss: Das Schöne liebend, muss es für dich als Waage funkelnd und glitzernd zugehen. Ein Gloss unterstreicht deine anmutige und liebevolle Art und verdeutlicht auch deine friedliebende und offene Ader, ohne deine Lippen unter Farbe zu verdecken. Tipp: Ein nicht klebriger Lipgloss mit Geschmack macht dich bei einem Date nicht nur zum süßen Hingucker ...

Skorpion: 24.10. – 22.11.

Kohl-Kajal: Scharfsinnig, intelligent und geheimnisvoll. Für dein Umfeld wirkst du meist mysteriös — nicht einschätzbar. Wenig verwunderlich: An deinen emotionalen Kern lässt du nur wenige Menschen ran. Deine unberührte, coole Attitüde erhält durch einen dunklen Kohl-Kajal auf der unteren Wasserlinie mehr Ausdruck. Mit einem Q-Tipp verwischt, darf das Finish auch gerne in die Grunge-Richtung gehen.

Schütze: 23.11. – 21.12.

Puder-Highlight: Als fürsorgliches und hilfreiches Tierkreiszeichen ist auch dein Look wohlwollend und offen. Du bist das Licht und die Quelle des Guten für viele Menschen. Um das zu intensivieren, kannst du deine Vorzüge mit einem Highlighter betonen. Etwas Puder auf Nasenrücken, Wangenknochen oder auf dem Lippenherzen macht dich zum Hingucker.

Steinbock: 22.12. – 20.01.

Schimmernder Bronzer: Strebsam, selbstbewusst und diszipliniert verleihst du deiner geradlinigen Art mit Bronzer mehr Tiefe. Ähnlich wie beim Contouring verblendest du eine dunklere Nuance auf den Wangenknochen und dem seitlichen Stirnansatz. Ein hellerer Ton macht sich auf Nasenrücken und Kinn gut.

Wassermann: 21.01. – 19.02.

Creme-Lidschatten: Nicht flüssig — nicht fest: Eine cremige Lidschatten-Textur begeistert das meist unentschlossene Tierkreiszeichen sofort. Durch die zarte Textur lassen sich auch leuchtende Farben unterschiedlich intensiv auftragen. Ein schimmernder Glow unterstreicht die unabhängige, charismatische und intuitive Art des Wassermanns.

Fische: 20.02. – 20.03.

Highlighter-Drops: Dein fantasievolles, gutmütiges und sanftes Wesen bringst du mit Highlighter-Drops in Rosé zur Geltung. In deine Tagescreme gemischt, wirkt der Teint nach dem Auftragen der Foundation umso strahlender. Praktisch, wenn es schnell gehen muss: Die Drops lassen sich auch auf dem Handrücken einfach mit dem Make-up vermischen.