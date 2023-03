von Ilka Alves Goncalves Beauty-Looks, die fast zu schön sind für diese Welt – das verspricht der neue Beauty-Trend Celestial Make-up, der aktuell nicht nur auf dem Runway zu sehen ist, sondern auch für den Red Carpet prädestiniert ist. Wie ihr ihn im Alltag tragen könnt, verraten wir euch auch!

Schön wie das Paradies – so lässt sich der neue Beauty-Trend vielleicht am besten beschreiben. Goldenes Make-up kennen wir bisher vor allem von glamourösen Silvester-Looks, auf und jenseits des Runways wird das „Celestial Make up“ (Deutsch: himmlisches Make-up) aber immer präsenter. Und das nicht ohne Grund: Mit goldenem Touch ist dir der große Auftritt garantiert.

Celestial Make-up: Das macht den neuen Beauty-Trend aus

Glänzend reine Haut und funkelnde Highlights wie von einem Sternenhimmel – vielleicht ist es die Sehnsucht nach einer glücklichen Traumwelt oder aber die goldene Wärme, die uns durch die dunkle Jahreszeit bringen soll; Celestial Make-up bringt neuen Glanz.

Aber was macht den Make-up-Look so besonders? Es treffen zwei Stile aufeinander: Goldtöne, Glitzer und Steinchen sowie Symbole aus der Astrologie. Es wird ein mystisch-schönes Bild kreiert, das futuristisch ist, aber die Vorzüge des eigenen Gesichts unterstützt, anstatt sie zu verzerren. .

Stars lieben das extravagante Make-up

Während der Fashion Weeks in New York und London haben wir „Celestial Make-up” zum Beispiel bei den Shows von Harris Reed, Thom Browne oder Altuzarra gesehen. Auch Stars lieben den neuen Beauty-Trend, Sängerin Beyoncé wurde bei ihrem Vogue-Shooting als goldenes Gotteswesen inszeniert, Florence Pugh zeigte sich mit extravaganter Frisur auf dem Red Carpet der Baftas. Sich als göttlich inszenieren? Klar, dass das den Promis gefällt!

So kann man das Celestial Make-up auch im Alltag tragen

Du liebst Goldtöne und Glitzer, weißt aber nicht, wie du den Celestial-Trend in deinen Alltagslook integrieren sollst? Unser Tipp: Fang mit kleinen Elementen wie goldenem Lidschatten oder kleinen Sternen an, vielleicht noch etwas goldener Highlighter. Es sollte nicht zu viel auf einmal in deinem Gesicht passieren, sonst wirkt es schnell wie Karnevalsschminke. Auch bei den Haaren kann man spielend leicht Astro-Symboliken integrieren – aber auch hier gilt: Weniger ist mehr!