Auf diese Farben können wir im Herbst nicht verzichten

Rosige Aussichten

Trendfarbe! Im Herbst lieben wir Rosenholztöne. Sie sind die perfekte Mischung aus Nude und einem Hauch Farbe und stehen jedem Hautton. Die Hot Lips 2.0 von Charlotte Tilbury bringen die Lippen zum strahlen und spenden Feuchtigkeit. Unsere Lieblingfarbe ist in Love with Olivia, die Hot Lips 2.0 gibt es aber auch in 11 weiteren traumhaften Farben. Besonders: Ein Teil der HOT LIPS 2.0 Einnahmen geht außerdem an die Organisation Women for Women. Damit sehen wir nicht nur schön aus, sondern tun auch noch was Gutes. Einfach Top! Von Charlotte Tilbury, rund 36 Euro.

