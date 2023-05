von Melanie Wenzke Die größte Sehenswürdigkeit im Urlaub? Natürlich die Drogerie! Nur ein Spaß. Natürlich zählen auch Parfümerien und Kosmetikläden zu den großen Highlights jeder Stadt. Denn dort stoßen wir auf exotische Beauty-Marken, die wir in der Heimat leider missen müssen. Diese drei Make-up-Marken sind es wert, entdeckt zu werden.

Wie schön es doch ist, dass sich Kultur und Normen von Land zu Land unterscheiden. Jede Bevölkerung hat verschiedene Ansprüche – das bezieht sich auf das Leben allgemein, aber auch auf das Thema Beauty. Wie sehen die Schönheitsideale im jeweiligen Land aus? Muss das Make-up besonders hitze- oder kälteresistent sein? Auf Kriterien wie diese, spezialisiert sich Beauty im Ausland und erfüllt so die jeweiligen Ansprüche.

Heute feiern wir Diversität in all ihren Ausprägungen und freuen uns, dass wir im Urlaub auf Entdeckungsreise gehen können, um neue Favoriten zu finden. Auch wenn das Internet mittlerweile alles auftreiben kann, ist es verdammt schwierig an diese drei Marken ranzukommen. Schärft deshalb eure Sinne und prägt sie euch gut ein – denn verpassen, wollt ihr diese Erlebnisse in Form von Kosmetik auf keinen Fall.

Beauty im Ausland: 1. Japan – Suqqu

Die Japaner sind nicht nur in der Technologie Vorreiter – auch beim Thema Beauty haben sie die Nase vorne und setzten vor allem Hautpflege-Trends. Kaum eine Japaner:in beginnt den Tag, ohne Sonnenschutz aufzutragen. Sie sind wahre Well-Aging-Profis, haben ihre Pflegeroutine rund um "Mochi Skin" perfektioniert und freuen sich über innovative Wirkstoffe und Pflanzen-Extrakte in ihrer Kosmetik. All dieses Wissen über Hautpflege lassen sie auch in ihre Make-up-Produkte einfließen. Das Ergebnis: die wohl beste Foundation für trockene Haut– Suqqu The Cream Foundation für rund 70 Euro.

Die extrem reichhaltige Foundation verschmilzt wie Butter mit der Haut, während sie sich nicht an trockenen Stellen absetzt. Sie legt sich nicht nur wie eine zweite Haut auf den Teint, nach dem Einblenden ist sie eins mit eurer Haut. Für ölige Hauttypen hat die luxuriöse japanische Marke auch eine Liquid-Foundation, die weniger reichhaltig ist und euch genauso ebenmäßig strahlen lässt.

2. Südafrika – Swiitchbeauty

Diese Beauty-Marke überzeugt mit einer großen Auswahl an Pflegeprodukten und Make-up, das sich ebenso so federleicht auf der Haut anfühlt. An der Kosmetikmarke Swiitchbeauty kommt man kaum vorbei, wenn man als Urlaubsziel den Süden Afrikas gewählt hat. Die erschwinglichen Produkte stechen durch ihre Konsistenz heraus, die fast immer cremig ist.

Getöntes Lippenbalsam, cream Blush und farbiges Augenbrauengel bilden das perfekte Basis-Set für ein Alltags-Make-up. Die Formulierungen lassen sich einfach mit den Fingerspitzen einblenden und verschmelzen mit der Haut. Die große Farbauswahl und die Abstimmung der jeweiligen Nuancen auf alle Hauttöne ist besonders hervorzuheben.

3. Italien – Nevecosmetics

Um in das wunderschöne Italien zu gelangen, brauchen wir nicht mal unbedingt in ein Flugzeug steigen. Neben unbestreitbar köstlichem Essen ist auch der Blick in die Beauty-Abteilung ein wahrer Augenschmaus. Fällt der Blick beispielsweise auf Nevecosmetics freut sich nicht nur unser Geldbeutel, denn auch die Qualität der Produkte überzeugt. Die "The Editorial Palette" für rund 33 Euro ist eine Colour Correcting Palette, mit der ihr dunkle Augenschatten oder Verfärbungen um Mund und Nase ausgleichen könnt. Auch rote Pickel sind vor dem Grün-Ton nicht sicher.

Der Rosa-Ton neutralisiert blaue Verfärbungen unter den Augen, mit Gelb könnt ihr die untere Augenpartie aufhellen. Die Namen der jeweiligen Farben machen es euch sogar als Anfänger einfach, den Verwendungszweck herauszufinden. Einfach mit dem Finger auftragen und einklopfen, anschließend mit einer dünnen Schicht Foundation oder Concealer abdecken.