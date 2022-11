Mit einem Trick zu mehr Ausdruck

Das Make-up kann noch so schön sein: Wenn es nicht richtig wirken kann, ist die Mühe vergebens. Das weiß auch Königin Letizia von Spanien. Um den Fokus auf ihre glamourösen Smokey Eyes in Orange-Rosé zu legen, trägt die Spanierin ihr Haar zurückgebunden. Mit diesem einfachen Trick strahlen ihre Augen nicht nur intensiver, sondern der komplette Look wirkt auch edler und stilvoller.

