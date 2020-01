Aufgedeckt! Die Beautygeheimnisse der Stars

Victoria Beckham hat vor kurzem ihre eigene Beautylinie herausgebracht. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie ausschließlich nur ihre eigenen Produkte verwendet. In ihrer Instagram Story verrät das Ex-Spice-Girl, dass sie nur einer marke vertraut, wenn es um ihre Augenbrauen geht: Anastasia Beverly Hills. Auch auf ihrem YouTube-Kanal gibt es ein Video mit Gründerin Anastasia Soare, in dem sie erzählt, dass sie ausschließlich die Produkte von Anastasia Beverly Hills verwende. Können wir verstehen. Auch wir haben die Queen of Brows – Anastasia Soare – schon zum Interview getroffen. Das lest ihr hier.