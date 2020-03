Holy Grails: Beautyprodukte, die Make-up-Artists selbst verwenden

Ein Mega-Favorit von Nikkia ist außerdem der benefit Boiing Cakeless Concealer – der Hero unter all ihren Lieblingsconcealern. "Das ist der beste Concealer ever. Er ist so deckend, so leicht, so cremig und lässt sich so gut verblenden. Die Formulierung ist phänomenal", schwärmt Nikkia auf YouTube.

Über Parfumdreams, rund 22 Euro.