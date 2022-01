Long time no see

Wir hätten beinahe nicht mehr daran geglaubt, aber diese drei alten Lidschattentrends sind wieder da – und zwar schöner denn je.

Quattros

Erinnert ihr euch noch an die guten alten Vier-Farben-Paletten, die früher vermutlich in jeder Schminkschublade gelegen haben? So unpraktisch waren die gar nicht. Das ist vermutlich auch der Grund, weshalb momentan immer mehr Beauty-Brands mit neuen Lidschatten-Quattros rauskommen.

Im Vergleich zu XXL-Paletten mit 14 und mehr Farben müssen wir uns bei den Quattros auf die Basics fokussieren – und genau das ist gerade Trend. Simple Looks mit wenig Farben sind das, was die meisten von uns im Alltag wirklich schminken. In der Regel sind die Farben in den Quattros auch perfekt aufeinander abgestimmt. Die Einsatzmöglichkeiten sind dann zwar begrenzt, aber wir müssen morgens nicht erstmal eine halbe Stunde überlegen, was wir eigentlich schminken wollen.

Eyeshadow Sticks

Auch, wenn sie nie ganz weg waren, so haben sie jetzt wieder zu neuem Glanz gefunden: Eyeshadow Sticks. Die cremigen Lidschatten in Stiftform dürfen (und sollen) jetzt wieder in unsere Sammlung einziehen. Die Texturen trocknen in der Regel so, dass sich der Lidschatten nach dem Verblenden keinen Zentimeter mehr bewegt – perfekt im Sommer. Außerdem lassen sich die Farben richtig gut für One-Color-Looks verwenden.

Einfach direkt auf das Augenlid auftragen und mit einem etwas dichter gebundenen Lidschattenpinsel die Kanten verblenden. Wer mag, kann auch mehrere Farben miteinander kombinieren. Creme und Creme verträgt sich in der Regel sehr gut miteinander, allerdings braucht es etwas Übung, damit die Übergänge richtig soft aussehen.

Liquid Eyeshadow

Noch länger haltbar als Cremelidschatten sind Liquid Eyeshadows. Die flüssige Textur trocknet ebenfalls an und hält jeden noch so heißen Temperaturen stand. In der Regel sind flüssige Lidschatten auch sehr viel deckender als cremige Formulierungen. Dadurch sind sie allerdings auch etwas tricky zu verblenden. Unser Tipp: Macht ein Auge nach dem anderen.

Matte Liquid Eyeshadows sind übrigens eine hervorragende Base für Puderlidschatten oder andere flüssige Texturen. Mit den kleinen Applikatoren könnt ihr das Produkt super einfach direkt auf den Augenlidern auftragen und ebenfalls leicht verblenden. Und: Einen Lidstrich könnt ihr damit auch ziehen.

