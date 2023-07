von Stephanie Pingel Mithilfe von Contouring kannst du deine Gesichtszüge nach Wunsch modellieren. Mit unserer Anleitung gelingt dir die Schminktechnik im Handumdrehen!

Die Stars und Sternchen schwören drauf, Make-up-Artists aus aller Welt sowieso: Mithilfe von Contouring können wir das Spiel von Licht und Schatten für uns nutzen und unsere Gesichtsform perfekt in Szene setzen. Richtige Profis können sich mit der Make-up-Technik sogar optisch in ganz andere Personen verwandeln – zahllose Videos auf Instagram, YouTube und Co. belegen das.

Was ist Contouring genau?

Beim Contouring werden durch dunkle Farbtöne im Gesicht gezielte Schattierungen gesetzt, um ihm mehr Tiefe zu verleihen und es nach Wunsch zu modellieren. So lassen sich beispielsweise die Wangenknochen betonen oder eine breite Nase kaschieren. Gesichtspartien oder kleine Makel, die mit Contouring schattiert werden, treten optisch in den Hintergrund. Parallel dazu sorgen einzelne Highlights in Form von Lichtpunkten dafür, dass deine Vorzüge optimal betont werden. Wie du diese richtig setzt, erklären wir im Artikel über das sogenannte Strobing.

Welche Produkte werden beim Contouring benutzt?

Du möchtest das Contouring ausprobieren? Dann achte darauf, dass du die richtigen Produkte benutzt. Diese kleinen Helferlein gehören dafür auf die Einkaufsliste:

Welche Farbe sollten meine Contouring-Produkte haben?

Es hängt in erster Linie von deinem Hautton ab, welches Produkt für dich am besten geeignet ist. Helle Hauttypen nutzen am besten Varianten mit einem etwas gräulichen Unterton, ist deine Haut eher dunkel, ist ein Bronzer in einem kühleren Braunton optimal. Generell gilt: Die dunkle Farbe zum Konturieren sollte einen bis zwei Töne dunkler sein als deine Haut, Highlights setzt du in einem Farbton, der eine bis zwei Nuancen heller als dein Gesicht ist.

Contouring: So funktioniert die Schminktechnik Schritt für Schritt

Beim Contouring gilt: Je nach Gesichtsform und Hauttyp werden Schattierungen und Highlights unterschiedlich gesetzt. Hier kannst du dir einen ersten Überblick verschaffen:

© Екатерина Исаева / Adobe Stock

Vor dem eigentlichen Contouring steht natürlich noch die klassische Grundierung an, damit dein Hautbild ebenmäßig wirkt. Reinige wie gewohnt dein Gesicht und nutze Feuchtigkeitscreme. Trage dann deine Foundation auf, leichte Augenringe und Rötungen lassen sich mit einem Concealer kaschieren.

Erst jetzt kommen wir zum eigentlichen Contouring. Hier kommt unsere Anleitung, mit der auch Anfänger und Anfängerinnen ihr Gesicht perfekt modellieren können:

1. Ovales Gesicht

Ein ovales Gesicht wird in der Regel bereits als harmonisch wahrgenommen, kann mithilfe von Contouring aber noch etwas weicher erscheinen. Hast du ein ovales Gesicht, konturiere lediglich den unteren Teil deiner Wangenknochen und zeichne zwei dünne Striche seitlich an die Nase, wenn du diese schmaler erscheinen lassen möchtest. Lichtpunkte auf der Stirn und dem Nasenrücken betonen deine Vorzüge.

2. Rundes Gesicht

Mithilfe von Contouring kannst du ein rundes Gesicht schmaler wirken lassen. Konturiere dafür die Außenkanten deines Gesichts, indem du dein gewähltes Produkt in einer schmalen Linie an den Stirnseiten, unter den Wangenknochen und entlang des Kieferknochens aufträgst. Highlights auf der Stirn, dem Nasenrücken und dem Kinn machen deinen Look perfekt und sorgen für leichten Schimmer.

3. Schmales Gesicht

Ist deine Gesichtsform eher schmal, kannst du ihr optisch etwas mehr Volumenverleihen. Etwas dunkle Farbe mittig auf den Haaransatz, unter die Wangenknochen und ein Tupfer auf dem Kinn reichen dafür bereits. Kleine Lichtpunkte auf der Stirn und der Nase sorgen für die nötige Weichheit.

4. Eckiges Gesicht

Eckige Gesichter zeichnen sich durch eine scharfe Kontur aus – mit den richtigen Schattierungen wirken sie weicher. Generell setzt du Licht und Schatten hier ähnlich wie bei einem runden Gesicht, nur in einer etwas breiteren Linie und zusätzlich eine links und rechts am Haaransatz. Mit Highlights auf Stirn, Nasenspitze und Kinn kreierst du so einen tollen Teint.

5. Herzförmiges Gesicht

Menschen mit dieser Gesichtsform haben oft eine etwas breitere Stirn und ein eher schmales Kinn. Contouring kann dir dabei helfen, das optisch auszugleichen. Setze dafür schmale dunkle Streifen an die seitliche Stirnpartie und je eine etwas breitere Linie unterhalb der Wangenknochen. Lichttupfer unter den Augen und auf dem Kinn sorgen für richtige Highlights.

Es muss schnell gehen? In nur einer Minute kannst du dein Gesicht mit den Contouring-Tipps aus unserem Video modellieren:

Contouring: Verblenden nicht vergessen!

Bei allen Gesichtstypen gilt: Das Contouring wirkt nur, wenn es richtig verblendet wird. Nutze bei Produkten mit cremiger Textur wie einem Stick dafür einen Schwamm, feste Varianten lassen sich meist besser mit einem Pinsel auftragen. Achte darauf, dass du vor allem Übergänge zwischen Hals, Ohren und Stirn richtig verblendest ist und es nicht zu Streifen kommt.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.