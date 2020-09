Diese Lidschattenpaletten werden alle 7 Sekunden verkauft

Welche Lidschatten sind den Hype wert? Nun ja, bei diesen hier sprechen die Verkaufszahlen auf jeden Fall für sich ...

Es kommen jeden Monat unfassbar viele neue Beautyprodukte auf den Markt. So viele, dass wir beinahe unsere All-Time-Favourites vergessen. Trotzdem: Die Verkaufszahlen sprechen für sich. Denn diese altbewährte und beliebte Paletten-Reihe wird alle 7 Sekunden verkauft. Habt ihr sie auch schon?

Paletten-Hype

Die Lidschattenpaletten, von denen wir sprechen, sind vermutlich die ersten gewesen, die einen richtigen Hype in der Beautywelt erlebt haben: Die Naked-Paletten von Urban Decay. Sie sind so beliebt, dass sie laut "Who What Wear" alle 7 Sekunden weltweit über die Ladentheke gehen. Überrascht uns nicht, schließlich gibt's mittlerweile zehn verschiedene Versionen der Paletten – für jeden Geschmack etwas. Der neueste Zugang ist die NAKED Ultraviolet Palette. Jede Palette hat quasi ein anderes Farbschema.

Natürlich hat nicht nur Urban Decay angesagte Lidschattenpaletten, aktuell werden vor allem die Eyeshadows von relativ jungen Brands wie Natasha Denona und Jeffree Star gehypt. Aber auch die Drogerie hat ordentlich nachgelegt und bringt immer bessere Qualitäten auf den Markt. Unser Geheimtipp: Die limitierten Editionen von essence und Catrice. Hier bekommt ihr bombenmäßige Lidschatten zum kleinen Preis.

Welche passt zu dir?

Bevor ihr in eine Lidschattenpalette investiert, solltet ihr euch vorher immer fragen, welche auch zu euch passt. Tragt ihr lieber unauffällige, dezente Farben oder darf es ruhig knallig, dunkel und fancy sein? Wollt ihr die Palette jeden Tag oder nur zu gewissen Anlässen nutzen. Fragen über Fragen. Auch die Augenfarbe und euren Hautton könnt ihr mit in die Entscheidung einfließen lassen.

Braune Augen sehen vor allem mit warmen, goldigen Tönen total toll aus. Zu blauen und grauen Augen passen metallische Bronze-Töne und neutrale Farben hervorragend. Das heißt natürlich nicht, dass ihr nur die verwenden könnt. Ihr solltet in erster Linie das tragen, was euch gefällt. Wichtig ist nur: Lidschattenprimer nicht vergessen, denn der macht euren Look noch viel schöner!