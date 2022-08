Sommersprossen gehören einfach in den Sommer. Blöd nur, wenn man keine hat. Doch das lässt sich mit diesen drei Make-up-Tipps ganz schnell ändern.

"Deine Sommersprossen sehen so toll aus!" – gehört dieser Satz auch zu denen, die ihr noch nie gehört habt? Dann werden wir das jetzt ändern! Wer sich Fake Freckles schminken will, steht in der Regel vor einem Problem: Wie kriege ich das Ganze hin, ohne, dass es aufgemalt aussieht? Gute Frage. Wir haben die Antwort.

Der Klassiker: Sommersprossen mit dem Stift

Die wohl einfachste Methode, um sich in wenigen Minuten Sommersprossen aufs Gesicht zu zaubern, ist, sie aufzumalen. Und das funktioniert am besten mit einem Freckle Pen. Diese Stifte sind extra dazu gemacht, um Sommersprossen auf das Gesicht zu malen und haben dementsprechend nicht so eine hohe Deckkraft wie zum Beispiel Augenbrauenstifte.

Wichtig hier: Klopft die gemalten Sommersprossen nach dem Aufmalen direkt mit dem Finger in die Haut ein, damit die Farbe nicht zu sehr hervorsticht. Alternativ könnt ihr die Freckles auch erst auf den Finger malen und anschließend damit über das Gesicht klopfen – diese Methode dauert allerdings etwas länger, da die Farbe schnell auf dem Finger einzieht.

Unser Tipp: Wer besonders lange etwas von den Sommersprossen haben will, kann jetzt sogar auf Freckle Pens mit Selbstbräuner zurückgreifen – zum Beispiel von utan. Der Stift funktioniert wie andere Stifte auch, allerdings sollen die Sommersprossen etwa zwei Tage lang halten. Praktisch!

Für Mutige: Fake Freckles mit Ansatzspray

Nein, das ist kein Witz! Mit einem Farbspray für den Ansatz (zum Beispiel das L'Oréal Paris "Magic Retouch Sofort Ansatz­kaschier­spray" in der Farbe Dunkelbraun bis Schwarzbraun) könnt ihr euch ultimative Fake Freckles zaubern. Wie? Alles eine Frage der Technik. Ihr dürft den Sprühkopf nicht ganz durchdrücken, sondern nur ganz leicht am Rand andrücken. Es entsteht ein Rauschen und aus dem Sprühkopf kommt ganz wenig Farbe in Form eines Sprühregens. Genau damit bestäubt ihr euer Gesicht. Alternativ könnt ihr auch ein Stück Tüll vor das Gesicht halten oder darauf legen – das lässt die Sommersprossen am Ende sehr natürlich aussehen.

Unser Tipp: Legt euch lieber ein Handtuch um den Hals, damit nichts auf die Kleidung geht. Bewegt das Spray langsam über Nase, Wangen und Stirn – dann habt ihr überall ein paar Fake Freckles. Einfacher geht's eigentlich nicht.

Für Experimentierfreudige: Lasst Puder regnen

Nummer drei ist die wohl aufwendigste unserer Lieblingsvarianten, um Fake Freckles zu schminken. Bevor ihr mit den eigentlichen Sommersprossen loslegt, sprüht ihr euer Gesicht mit Settingspray (oder einem Thermalwasserspray) ein, sodass vor allem Nase, Wangen und Stirn eine gute Portion davon abbekommen.

Greift euch ein mattes, braunes Puder, wie z.B. einen Bronzer, Lidschatten oder Augenbrauenpuder. Kratzt von der Oberfläche ein wenig ab – das funktioniert übrigens perfekt mit einer Pinzette oder einem Augenbrauenbürstchen.

Mit einem flachen, fest gebundenen Pinsel könnt ihr nun etwas vom Puder aufnehmen. Haltet den Pinsel mit der Spitze etwa zehn Zentimeter über dem Gesicht, schaut leicht nach oben und klopft sanft mit den Fingern gegen den Pinsel. So fallen von dem Puder verschiedene Mengen auf die Haut herunter.

Jetzt kommt der schwierige Teil: Drückt den Puder mit einem Pinsel leicht in die Haut und nehmt dabei gleichzeitig Überschüssiges ab. So verringert ihr die Deckkraft des braunen Puders und die Fake Freckles wirken soft und ganz natürlich.

Jetzt müsst ihr euch nur noch für eine Methode für euren perfekten Sommersprossen-Look entscheiden.