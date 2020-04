Flawless Make-up – Bloggerin Mrs Bella verrät ihren ultimativen Trick

Wenn wir Make-up tragen, dann wollen wir vor allem eines nicht: so aussehen, als hätten wie viel Produkt aufgetragen. Auch, wenn wir es vielleicht haben. Um das zu vermeiden, gibt es einen genialen Trick, den uns Beautybloggerin Mrs Bella im Interview verraten hat.

Mrs Bella ist eine der größten Beautybloggerinnen Deutschlands und ganz nebenbei auch Make-up-Artist. Wir haben sie nach ihren geheimen Beauty-Tricks gefragt – und sie hat uns etwas verraten, dass wir noch nicht wussten:

Einer meiner liebsten Tricks nach dem Make-up-Auftragen: Fixing Spray auftragen – am besten eins, dass leicht klebrig ist und richtig krass hält – und dann mit dem feuchten Beautyblender den kleinen Flaum im Gesicht an die Haut drücken, solange das Spray noch nass ist. Das gibt dann wirklich einen Photoshop-Effekt.

Durch das Andrücken können wir Gesichtshärchen und Make-up-Produkte besser miteinander verbinden und diese "kleben" dann quasi zusammen. So sieht die Haut ebenmäßiger und perfektioniert aus. Aber Vorsicht: Bella rät, das Fixingspray vor der Mascara aufzutragen. Wenn die nämlich nicht wasserfest ist, kann sie sich ablösen und stempelt sich unschön ab. Nein, danke!

Leichte Hand für viel Effekt

Wenn ihr diese Technik verwendet, dann solltet ihr nur in sehr leichten, drückenden Bewegungen arbeiten, damit ihr eure Foundation & Co. nicht wieder weg- oder verwischt. Dann war die ganze Arbeit nämlich umsonst. Damit ihr die kleinen Gesichtshaare besser erkennen könnt, solltet ihr am besten direkt gegen das Licht schauen. So könnt ihr auch den Photoshop-Effekt direkt beobachten. Wie genau sie die Technik anwendet, zeigt Bella auch in einem Video auf ihrem YouTube-Kanal.

Sie benutzt hier übrigens das Maybelline Superstay 24H Setting Spray. Ihr könnt aber theoretisch jedes Fixingspray nehmen, das ihr zuhause habt.