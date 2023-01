Auf diese Weise passt sich die Foundation eurem Hautton an

von Jasmin Rahimi Anray Ihr habt euch eine Foundation im Winter gekauft, doch im Sommer passt sie nicht mehr – oder andersherum? Kein Problem mit dieser Contouring-Technik!

Es kann wirklich frustrierend sein, eine Foundation zu kaufen und später festzustellen, dass die Farbe doch nicht so gut zu unserem Hautton passt wie gedacht. Der Umtausch ist leider auch nicht immer möglich – also was tun?

Dank dieser Technik könnt ihr euer Make-up-Produkt weiterverwenden

Keine Sorge, ihr müsst sie nicht im Müll entsorgen, denn mit einigen einfachen Contouring-Techniken, lässt sich eine zu helle oder auch eine zu dunkle Foundation ganz einfach dem Hautton anpassen. Eine TikTok-Userin macht es vor und beweist, wie gut das Ergebnis aussehen kann – egal mit welchem Farbton. Der Clip wurde mittlerweile sogar schon über 27 Millionen Mal geschaut. Schaut das Video und überzeugt euch selbst.

