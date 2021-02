5 neue Foundations im Redaktions-Test

We try before you buy

Eine Foundation muss jede Menge Kriterien erfüllen – und die BRIGITTE.de-Redaktion schaut natürlich ganz genau hin. Unter anderem im Test: die neue Clarins Everlasting Foundation, die das neue Hybrid-Produkt von Clinique und die gehypte Foundation von Il Makiage. Welche kann uns überzeugen?

Weichzeichner für die Haut

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4/5)

Melanie ist begeistert vom Weichzeichner-Effekt der Everlasting Foundation von Clarins. © PR / Privat

Produkt: Clarins Everlasting Foundation

Preis: 45 Euro

Nutzen: Eine hohe Deckkraft mit mattem Finish. Die sehr leichte Textur verspricht 24 Stunden halt und ein angenehmes Hautgefühl. Sie soll die Haut schützen und gleichzeitig mit Feuchtigkeit versorgen.

Optik: Ein schlichter Glasflakon mit silbernem Deckel. Die Verpackung fühlt sich sehr hochwertig an.

Wirkung: Insgesamt ist es eine sehr gute Foundation. Die Textur ist wirklich leicht und sehr deckend. Mich überzeugt vor allem das weichgezeichnete Hautbild. Poren werden nicht betont und das Make-up legt sich nicht auf trockene Stellen oder setzt sich komisch ab. Auch nach acht Stunden fühlt sich mein Gesicht nicht unangenehm an. Bemängeln muss ich lediglich die Farbe. Obwohl ich einen warmen Unterton gewählt habe, trocknete die Foundation dunkler und eher leicht rosa. Verwenden kann ich sie aber trotzdem.

Die Pflegefoundation für sensible Haut

⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️ (5/5)

Produkt: L’Essentiel High Perfection Foundation von Guerlain

Beauty-Redakteurin Jessica hat die L'Essentiel High Perfection Foundation von Guerlain getestet © PR

Preis: 55 Euro

Nutzen: Ein Make-up, das alles vereint: 24 Stunden Halt, Lichtschutzfaktor und ein natürliches Finish mit einer hoher Deckkraft. Und: Die Pflege-Foundation besteht aus 96 Prozent natürlich gewonnenen Inhaltsstoffen – ideal für empfindliche Haut.

Optik: Der Flakon des Make-ups wurde vom Designer Mathieu Lehanneur entworfen und besticht durch eine hochwertige Optik.

Wirkung: Das Make-up schützt meine Haut perfekt vor äußeren Einflüssen und sorgt mit seiner angenehmen und deckenden Textur für einen flawless Teint. Ein Extrakt aus pflanzlicher Seide trägt dazu bei, die Haut dezent zu mattieren, ohne Austrocknen und ohne Maskeneffekt. Für mich der perfekte Begleiter für jeden Tag.

Skin Perfector

⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️ (5/5)

Beauty-Redakteurin Ann-Christin hat die Even Better Clinical Serum Foundation – und ist begeistert. © PR

Produkt: Even Better Clinical Serum Foundation von Clinique

Preis: 45 Euro für 30 ml

Nutzen: Die Even Better Clinical Serum Foundation ist ein echte Innovation im Foundation-Regal. Die Formel bekämpft effektiv mit hautverträglichen Inhaltsstoffen wie Hyaluronsäure, Salicylsäure, Vitamin C und Clinique's exklusivem Molekül UP302 dunkle Flecken, während ein Lichtschutzfaktor 20 die Haut vor zukünftigen Verfärbungen schützt.

Optik: Abgerundeter Flakon mit weißer Kappe. Schlicht und völlig ok.

Wirkung: Ich bin Fan! Durch das hinzugefügte Serum hat die Foundation eine gelige Textur, die sich butterweich in die Haut einarbeiten und perfekt aufbauen lässt und selbst dünn aufgetragen, einen ebenmäßigen Teint zaubert. Besonders schön: Die Foundation hält den ganzen Tag, ohne sich abzusetzen – auch unter der Maske!

Woke up like this!

⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️ (5/5)

Beautyredakteurin Friederike hat sogar online die perfekte Farbe der Woke up like this Foundation von Il Makiage gefunden. © PR / Brigitteonline

Produkt: Woke up like this Foundation von Il Makiage

Preis: rund 46 Euro

Nutzen: Die Foundation hat eine sehr leichte Textur, die der Haut ein glattes, ebenmäßiges sowie natürliches und mattiertes Erscheinungsbild geben soll. Sie ist angereichert mit Vitamin E und Hyaluronsäure. Außerdem: Es gibt sie in 50 verschiedenen Nuancen.

Optik: Die Foundation ist in einer Glasflasche aus Milchglas und hat einen Pumpspender. Basic, aber total wertig.

Wirkung: Ich bin nicht der Typ, der momentan viel Foundation trägt. Deshalb reich mir schon ein Pumpstoß für das ganze Gesicht aus. Ich muss zugeben: Die Foundation hält, was sie verspricht, Meine Haut sieht super natürlich, leicht mattiert und einfach nur flawless aus – sogar ohne Puder! Am meisten begeistert mich die Farbe. Um die perfekte Nuance zu finden, habe ich vorher das Online-Quiz gemacht und sie passt zu 100 Prozent. Mit dem passenden Pinsel lässt sich die Foundation auch super easy einarbeiten. Klare Empfehlung von mir!

Pflege first, Farbe second

⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️ (5/5)

Nane, Head of Beauty, hat die Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation von Givenchy getestet, deren Formel zu 90 Prozent mit einer Pflegebasis angereichert ist. © PR / sonstige

Produkt: Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation von Givenchy

Preis: rund 48 Euro

Nutzen: Die Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation ist eine hybride Foundation, die dank der zu 90 Prozent mit einer Pflegebasis angereicherten Formel den Feuchtigkeitsgehalt und das Leuchten der Haut verbessert, sowie das Hautbild.

Optik: Die Foundation kommt in einem hochwertigen Flakon daher.

Wirkung: Bei einer Foundation ist mir inzwischen nicht mehr nur die Deckkraft und die Haltbarkeit wichtig - ich will mehr! Und das bietet diese Foundation! Hier wird der Pflegeaspekt ganz groß geschrieben und das spüre ich auch. Meine Haut fühlt sich den ganzen Tag optimal genährt an, selbst an kalten Wintertagen konnte ich den Feuchtigkeitsboost regelrecht spüren. Dabei ist die Foundation ganz leicht auf der Haut und deckt auch bei einer hauchzarten Schicht perfekt leichte Augenschatten und Unreinheiten ab. Und dieser Glow! Ihr merkt: Ich schwärme und das zurecht.