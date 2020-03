Shop my Stash: Wir testen längst vergessene Beauty-Hypes

Sleek Blush Rose Gold

Vor rund drei Jahren wurde das Sleek Blush in der Farbe Rose Gold total gehypt. Warum? Es wurde als Dupe, also eine Art Produktzwilling, von dem Beliebten Nars Orgasm Blush gehandelt. Nachdem das gute Stück etwa ein Jahr lang unangetastet in meiner Schublade herumlag, hab ich es mal wieder heraus gekramt. Das Rouge hat einen frischen Rosaton mit goldfarbenen Schimmerpartikeln. Im normalen Tageslicht verleihen die der Haut einen mega frischen Glow – eigentlich perfekt für den Frühling und Sommer. Im Sonnenlicht sieht man allerdings, dass auch Glitzer in dem Rouge enthalten ist. Wer so gar nicht auf Glow steht, wird das Blush vermutlich nicht lieben. Wer aber im Frühjahr keine matten Produkte verwenden will, für den ist das Rouge eine super Option. Es ist günstig, gut pigmentiert (aber nicht zu gut!) und die Farbe passt eigentlich zu jedem Hautton. It's fresh! Für rund 5 Euro bei Amazon erhältlich.

Mode- und Beautyredakteurin Friederike hat das Blush von Sleek in der Farbe Rose Gold mal wieder getestet.

Charlotte Tilbury Matte Revolution Lippenstift Pillow Talk

Da ich in den Wintermonaten nicht wirklich häufig Lippenstift trage, habe ich nun pünktlich zum Frühlingsanfang wieder ein paar Favoriten hervorgekramt. Ganz vorne dabei: der Charlotte Tilbury Matte Revolution Lippenstift in Pillow Talk. Die Matte Revolution Lippenstifte von Charlotte Tilbury gehören zu den besten matten Lippenstiften, die ich je ausprobiert habe. Die Formulierung ist zwar matt, aber keineswegs austrocknend – sie legt sich einfach federleicht auf die Lippen. Orchideen-Extrakt pflegt dabei die Lippen weich und spendet nötige Feuchtigkeit – so muss ein matter Lippenstift sein! Wer möchte schon rissige Lippen? Die Farbe Pillow Talk hat mittlerweile absoluten Kultstatus erlangt – und das nicht ohne Grund. Der sanfte Rosenholz-Ton schmeichelt einfach jeder Hautfarbe und sorgt, gepaart mit dem gleichnamigen Lip Liner, für einen absoluten Schmollmund. Ich freue mich jetzt schon darauf, ihn wieder täglich tragen zu können!

Praktikantin Mariska hat den Pillow Talk Lippenstift von Charlotte Tilbury mal wieder heraus gekramt.

Micro Brow Pencil Augenbrauenstift von NYX

Den NYX Augenbrauenstift krame ich jährlich pünktlich zum Frühlingsanfang aus meiner Make-up-Schublade hervor. Denn wenn sich der Sommer nähert, werden meine Augenbrauen durch die Sonne blitzschnell wieder blonder. Der Nachteil? Oftmals sieht es von weitem so aus, als wären meine Augenbrauen plötzlich verschwunden – typisches Blondinen-Problem. Zur Rettung kommt dann der Augenbrauenstift von NYX. Der ist ultradünn und so präzise, dass er selbst die feinsten Härchen mit Farbe bedeckt und für einen besonders natürlichen Look sorgt. Übrigens ist der mindestens genauso gut, wie die teurere Version von Anastasia Beverly Hills, aber psst … Für rund 10 Euro bei Douglas erhältlich.

Volontärin Célin hat den NYX Micro Brow Pencil mal wieder rausgeholt.

Was ist mit euch? Habt ihr auch schon in euren eigenen Schubladen geshoppt und alte Favoriten ausprobiert? Dann wird's jetzt höchste Zeit!