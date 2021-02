Zu diesen Looks sagen wir Ja!

Es gibt kaum einen Tag, in dem so viel Vorbereitung steckt: Der Hochzeitstag. Aber das wichtigste bleibt immer, dass man sich an seinem großen Tag wohl fühlt. Dabei können ein tolles Kleid, schöne Haare und ein perfektes Make-up helfen! Wir zeigen euch die schönsten Hochzeits-Beautytrends 2021 und wie auch ihr euren perfekten Look findet! Von Melanie Wenzke

An unserem besonderen Tag wollen wir alle ein bisschen Prinzessin spielen. Ein tolles Make-up, das unsere Liebsten "Ja" sagen lässt, darf auf keinen Fall fehlen. Manche mögen es im Alltag bereits natürlicher, andere tragen schon privat viel Make-up. Je nach Vorlieben, solltet ihr also auch euren Hochzeitslook wählen. Also lieber keine Experimente! Ihr sucht Inspiration? Dann seid ihr hier genau richtig!

Hochzeits-Beautytrends: Natural Glam

Wer den Wow-Effekt möchte, der dennoch dezent aussieht, setzt auf eine Mischung aus Glam und Natürlichkeit. Helle Erdtöne und fein gemahlene Schimmer-Farben sind dafür euer bester Freund. Zu dunkle Töne, Eyeliner und große Lashes wirken immer dramatischer. Deswegen setzt lieber auf einzelne Wimpern, einen soften Lidstrich und Nude-Lippen. Eine leichte Foundation und Creme-Produkte unterstreichen eure natürliche Schönheit und liegen angenehm auf der Haut. Die Mischung macht's!

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Match Your Eyecolour

Wer ein wenig Farbe ins Spiel bringen will, sollte sich an seiner Augenfarbe orientieren. Während zu braunen Augen intuitiv warme Töne passen, bringt Rosa blaue Augen zum Strahlen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Zu grünen Augen wirken Lila-Nuancen besonders schmeichelnd. Wichtig ist, dass die jeweilige Farbe nur dezent eingesetzt wird und in Kombination mit neutralen Tönen verwendet wird. Ein zu buntes Augen-Make-up sticht beim weißen Kleid noch mehr hervor und kann schnell zu dominant wirken.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Full Makeover

Egal ob bei der Kleiderwahl, Dekoration oder eben auch beim Make-up: Die Geschmäcker sind verschieden! Während es für die einen wichtig ist, die Natürlichkeit zu bewahren, setzten andere auf eine komplette Transformation. Volle Deckkraft, Contouring und ein auffälliges Augen-Make-up vollenden den Glam-Look. Ein intensives Make-up sticht übrigens noch mehr hervor, wenn ihr die Haare hochgesteckt tragt. Uns gefällt's!

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Egal für welchen Stil ihr euch entscheidet – nur euch muss es gefallen. Also lasst euch nicht zu einem Make-up drängen, das ihr nicht fühlt. Probiert verschiedene Friseure oder Make-up Artists aus und findet euren perfekten Look – denn euer Wohl steht an erster Stelle!