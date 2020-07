Jessica Alba verrät: Der beste Beauty-Trick, den sie jemals bekommen hat

Jessica Alba ist eine echte Filmikone. Aber der Superstar kann auch Beauty. Sie hat uns im Interview ihre besten Beauty-Tricks verraten.

Wer Jessica Alba live sieht, stellt fest: Die Frau sieht genauso aus wie in den Filmen. Makellos, bildschön und zuckersüß. Aber nicht nur auf der Leinwand, auch in Sachen Beauty hat sie einiges auf dem Kasten. Wir haben sie zum Interview getroffen – und sie hat uns ihre besten Tipps verraten.

Jessicas bester Beautytrick

Jessica Alba wurde schon von so manchem Profi geschminkt, auch bei ihrer eigenen Marke Honest Beauty ist ein bekannter Profi mit an Bord: Daniel Martin – der Make-up-Artist von Meghan Markle. Deshalb wollten wir natürlich wissen: Was ist der beste Profi-Trick, den Jessica jemals bekommen hat?

Anstelle eines Eyeliners kann man einfach die Mascara verwenden. Wenn du einen schrägen Pinsel nimmst, kannst du sie wie einen Liner nutzen und zwischen den Wimpern auffüllen, um sie fluffiger und größer aussehen zu lassen.

Soso, Jessica. Das haben selbst wir noch nicht gehört. Klingt aber total logisch. Wer keinen Eyeliner zur Hand hat oder den Wimpernkranz einfach etwas verdichten will, der kann auch die Mascara nehmen. Sie trocknet genauso an wie herkömmlicher Eyeliner. Was für ein Trick! Allerdings war das natürlich noch nicht alles, was Jessica Alba in petto hat.

Lidschatten-Hack vom Profi

Durch ihre jahrelange Arbeit an Filmsets und roten Teppichen hat sie natürlich mittlerweile selbst viele Techniken und Methoden für sich entdeckt.

Daniel hat mir beigebracht, dass du Lidschatten nass oder trocken benutzen kannst.

Ein Trick, den viele zwar schon kennen, aber auf keinen Fall zu unterschätzen ist. Vor allem bei schimmernden Lidschatten könnt ihr das Glitzer intensivieren und sie viel stärker machen. Aber auch dunkle Töne werden dadurch dunkler. Im Interview hat Jessica erzählt, wie sehr sie smokey Eyes liebt. Dafür ist diese Technik natürlich wie gemacht. Aber Vorsicht, das kann natürlich auch ins Auge gehen!

