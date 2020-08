Knalliger Lippenstift im Sommer? Diese Profi-Tipps solltest du beachten

View this post on Instagram

You can never go wrong with Arriba 🌶__________________________________________ Lips | Arriba #iluvsarahiixcolourpop @colourpopcosmetics + @lagirlcosmetics Relentless Red Lip Pencil Eyes | Through my eyes Palette @colourpopcosmetics (Sandalwood , Canela + Lucido) Mascara | Damn Girl @toofaced Highlight | Molten Glow @jouercosmetics Brows | Arch Micro Sculpting Pencil @hourglasscosmetics Foundation | @narsissist Natural Radiance In Barcelona + @maccosmetics Studio Fix Fluid NC35 Bronzer | Private Island @fentybeauty