Dieses Weihnachts-Make-up passt laut Sternzeichen zu dir

Mit Weihnachten und Silvester stehen uns zwei Feste bevor, bei denen wir in Sachen Make-up endlich mal wieder in die Vollen gehen können. Glitzer, Glanz und Glamour oder doch lieber natürlich? Welches Make-up zu dir passt, verrät dein Sternzeichen!

Wilde Weihnachtssause oder gediegenes Dinner? Wie auch immer ihr feiert, wenn ihr Lust habt, euch mal wieder richtig herauszuputzen: Jetzt ist die Gelegenheit! Inspiration für das perfekte Weihnachts-Make-up gesucht? Dein Sternzeichen liefert dir die perfekte Antwort auf die Frage: Welches Weihachts-Make-up passt zu mir?

Weihnachts-Make-up laut Sternzeichen

Stundenlanges Scrollen durch Social Media ist absolut überflüssig, wenn du auf der Suche nach dem zu dir passenden Weihnachts-Make-up bist. Alles, was du tun musst, ist ein Blick in dein Horoskop zu wagen. Bzw. dein Sternzeichen gibt dir Aufschluss darüber, mit welchem Look zu am Abend aller Abende einfach atemberaubend aussehen wirst. Wir verraten dir, welcher Look ideal für dich ist.

Skorpion

Smokey, aber bitte soft

Als Skorpion kannst du vieles sein, aber vor allem gibst du dich leidenschaftlich, intensiv und geheimnisvoll. Auf fremde Menschen wirkst du mitunter etwas rätselhaft und schwer zu durchschauen, deine Liebsten wissen aber, dass hinter dieser Fassade eine aufrichtige und liebevolle Person steckt. Dein Make-up für den Weihnachtsabend darf wild sein, aber du solltest eine softe Note einbauen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Schütze

Grunge-Glam

Du liebst das Abenteuer, bist extrovertiert und optimistisch, kannst aber auch zuweilen etwas rebellisch sein. In Sachen Make-up folgst du deiner Stimmung anstatt Trends. Der Grunge-Glam-Look ist perfekt für dich. Er ist festlich, aber auch ein bisschen wild. So wie du!

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Steinbock

Granat-Lippen

Steinböcke lieben klassische Looks, verleihen diesen aber eine eigene Note. Granatrote Lippen passen perfekt zu Steinböcken, da der Granat dein Geburtsstein ist, wenn du im Januar geboren bist. Der Granat ist ein schlichter Klassiker, der perfekt daherkommt, aber niemals langweilig ist. Gepaart mit ultra-frischer, strahlender Haut wirken granatrote Lippen modern und gar nicht langweilig.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Wassermann

Smokey Amethyst

Offen für Neues, phantasievoll und kreativ – Wassermänner schwimmen ungerne mit dem Strom. Auch in Sachen Make-up. Trends sind nichts für dich, du wagst dich lieber an Neues heran. Wie wäre es zum Weihnachtsfest mit einem Klassiker mit einem Twist? Smokey-Eyes in Lila passen perfekt, da sie Lila, die Farbe deines Geburtssteins, aufgreifen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Fische

Icy Shades

Als Fisch bist du fürsorglich, nachdenklich und sanft. Du liebst viele verschiedene Farben, aber vor allem Blautöne haben es dir angetan. Von eiskalt bis strahlend warm dürfen alle Nuancen in deinem Make-up vorkommen. Smokey-Eyes in schimmernden Blautönen, dazu glossige Lippen – perfekt für Fische.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Widder

Heiße Lippen

Widder sind selbstbewusst, manchmal streitlustig und du traust dich gerne an gewagte Looks heran, möchtest aber gleichzeitig nicht allzu viel Aufwand in einen Look stecken. Denn du bist ungeduldig. Große Wirkung ohne großen Aufwand – das schreit nach feurig roten Lippen! Das Augen-Make-up darf dementsprechend minimalistisch sein.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Stier

Bronze-Glitter

Du liebst Bequemlichkeit. Du bist verlässlich und liebevoll, vor Neuem scheust du dich ein wenig. In Sachen Make-up magst du es eher zurückhaltend. Wie wäre es zum Fest mit einem kupferfarbenen Glitzer-Lidschatten? Das ist für dich zwar schon sehr gewagt, mit einem neutralen restlichen Look passt es aber perfekt zu dir.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Zwillinge

Stars in your eyes

Neugierde ist dein zweiter Vorname. Du probierst dich gerne aus, auch in Sachen Make-up bist du kreativ und experimentierfreudig. Du setzt gerne spannende Akzente. Probier dich in diesem Jahr doch mal an einem extravaganten Make-up! Stern-Aufkleber verzieren dein Auge und machen dich so zum Hingucker jedes Weihnachtsfestes.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Krebs

Glitzer und Glanz

Du bist emphatisch, einfühlsam und freundlich. Dich muss man einfach mögen. Der perfekt zu dir passende Make-up-Look? Eine Kombination aus glitzernden Augen frischer Haut und glänzenden Lippen. Das wirkt warm und fröhlich.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Löwe

Drama, Baby!

Löwen sind Party-Animals! Sie lieben den großen Auftritt, auch in Sachen Make-up. Du brauchst einen Hingucker-Look, der dir den Platz im Rampenlicht sichert. Mehr ist mehr ist dein Motto. Glitzer en masse, Glitzer überall, Glitzer, Glitzer, Glitzer – so garantierst du dir einen phänomenalen Abend.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Jungfrau

Glitter-Liner

Du hast ultra hohe Ansprüche an dich selbst. Auch an deinen Look am Weihnachtsabend. Mit Glitzer-Eyeliner gehst du auf Nummer sicher. Es kann nichts verrutschen oder verschmieren – das wäre dein Albtraum.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Waage

Romantisch verrucht

Diplomatisch, ausgeglichen und taktvoll – Waagen mögen es entspannt, es darf auch gerne romantisch sein. Bordeauxrote Lippen wirken verführerisch und elegant, dazu passen stark getuschte XXL-Wimpern. Für mehr Drama.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Verwendete Quellen: instagram.com