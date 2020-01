Make-up-Artist verrät: Mit diesem simplen Tipp sieht dein Make-up aus wie vom Profi

Wir alle wollen ein Make-up, das aussieht wie vom Profi. Logisch. Und das ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Zumindest laut Grace Lee, Make-up-Artist von Maybelline New York. Sie arbeitet schon seit 22 Jahren in der Make-up-Branche und hat uns im Interview verraten, worauf es wirklich ankommt.

Das Geheimnis eines wirklich professionellen Make-ups liegt nämlich nicht etwa in sündhaft teuren Produkten oder stundenlangem Verblenden. Klar, die richtige Auswahl und Technik können natürlich dazu beitragen, aber laut Grace Lee liegt der Schlüssel zu unserem Make-up-Glück woanders:

Ich würde sagen, zuerst sollte man in gute Pinsel investieren. Du brauchst nicht 30 verschiedene Pinsel, aber wenn du zum Beispiel einen guten Puderpinsel, einen Lidschattenpinsel und einen kleinen angeschrägten Pinsel sowie einen Blenderpinsel hast, kannst du damit gut anfangen und arbeiten.

Grace Lee im Interview mit BRIGITTE.de

Klingt logisch. Es ist also nicht nötig, für jeden Zweck fünf unterschiedliche Pinsel zu haben (wer das trotzdem will, hat natürlich mehr Auswahl, muss aber mehr waschen). Wenn ihr eine gute Basis Zuhause habt, dann wird das an eurem Make-up viel verändern. Aber nicht nur die Pinsel alleine, sondern auch die Auftragsweise lassen euren Look richtig professionell aussehen.

Das Verblenden ist es, das ein Anfänger-Make-up von einem Profi-Make-up unterscheidet. Übung ist deshalb genauso wichtig.

Wir wissen alle, dass Übung quasi den Meister macht. Aber dennoch haben wir nicht alle Zeit, jeden Morgen drei Stunden extra einzuplanen, um ein bisschen herumzuprobieren. Unser Tipp: Wenn ihr am Wochenende nichts zu tun habt, dann nehmt euch doch einfach mal ein bisschen Zeit, setzt euch vor den Spiegel und probiert einfach mal aus. Vor allem YouTube-Tutorials können eine super Hilfe sein. Und selbst wenn der Versuch daneben geht – dann hat es außer euch ja keiner gesehen.

Das hier sind unsere Pinsel-Lieblinge, die in jedes Starter-Kit gehören: