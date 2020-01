Aufgedeckt! Das sind die Schönheitsgeheimnisse der Royals

Ebenso wie ihr Lächeln strahlte auch Prinzessin Dianas Teint. Geheimnis ihres frischen Looks sind Cremeprodukte, die mit der Haut verschmelzen und nach Belieben aufgebaut werden können. Für einen natürlichen frischen Glow nutzte Dianas Make-up-Artistin Mary Greenwell stets ein Creme Blush, das sie mit den Fingern in die Haut einklopfte, um so einen Second-Skin-Effekt zu kreieren. Das verrät sie in einem Interview mit Marie Claire. Auch beim Highlighten setzte die Make-up-Artistin, die auch schon für Meghan Markle arbeitete, auf flüssige und cremige Produkte. Ziel ist es, den Anschein zu erwecken, dass der Glow natürlich ist. Daher ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Glitzerpartikel im Produkt enthalten sind und man das Highlighten der Nase vermeidet. Für einen subtilen, glowy Look empfiehlt Greenwell den ICONIC London Illuminator, der durch die flüssige Formulierung und dem schönen Perlglanz ebenmäßig mit der Haut verschmilzt.