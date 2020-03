Lipstick Nails – der Nageltrend, den wir im Sommer vermutlich überall sehen werden

Auch, wenn wir gerade noch gar nicht daran denken – der Sommer kommt schneller, als wir gucken können. Und weil wir uns natürlich schon jetzt mit den kommenden Trends auseinandersetzen, wissen wir schon jetzt, was wir alle im Sommer auf den Nägeln tragen werden.

We 🧡 Lipstick Nails

Lipstick Nails heißt DER neueste Trend, dem wir in den Sommermonaten garantiert alle (zumindest fast alle) verfallen werden. Wir kennen ja schon die Ballerina Nails, Almond Nails und viiiiele weitere. Was können also die Lipstick Nails – und warum sollten wir die tragen wollen?!

Lipstick Nails meint vor allem die Form der Fingernägel. Die erinnert uns hier nämlich gewaltig an einen Lippenstift, also leicht abgeschrägt. Zugegeben, das ist nicht unbedingt gewöhnlich, da wir meistens dazu tendieren, unsere Fingernägel sehr akkurat und gleichmäßig zu feilen und zu formen. Ist ein Nagel schief, kriegen wir innerlich schon einen Ausraster. Bei den Lipstick Nails ist das dagegen absolut gewollt und ein Muss (+ die perfekte Notlösung für alle, die ihre Nägel einfach nicht gerade hinbekommen).

Lipstick Nails – how to

Es gibt allerdings noch einen Grund, warum wir alle auf die Form fliegen werden. Im Interview mit unseren Kolleginnen von Instyle.com verrät Nagelstylistin Kristin Gyimah: "Die Form eines Lippenstiftes ist symbolisch, sie verkörpert das Gefühl von Sexyness, Weiblichkeit, Empowerment und Glamour."

Die Lipstick Nails könnt ihr auch mit kurzen Fingernägeln tragen, also sind sie perfekt für den Alltag geeignet. Ob euch der Trend gefällt, könnt ihr übrigens ganz easy testen: Feilt erstmal nur zwei Nägel in der abgeschrägten Form. Sagt euch die Optik zu, dann macht ihr weiter. Findet ihr es grauenhaft, dann feilt ihr die Nägel einfach rund oder leicht eckig. Wer das Feilen zu schwierig findet, der kann sie auch mit einem Nagelknipser in Form knipsen. Aber wichtig: Danach müsst ihr sie dennoch feilen und vor allem polieren. Wie ihr seht, Lipstick Nails sind kein Hexenwerk. Außerdem: Es sind nur Fingernägel, hier darf man ruhig mal ein bisschen herumexperimentieren. Hauptsache, euch gefällt's!