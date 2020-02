Unzertrennlich: Ohne diese Beautyprodukte verlässt die BRIGITTE.de-Redaktion nie das Haus

Ohne Desinfektionsmittel für die Hände würde ich NEVER EVER EVER EVER aus dem Haus gehen. Wer täglich mit Bus und Bahn unterwegs ist, der weiß auch warum. Am liebsten mag ich das Handdesinfektionsmittel von Merci Handy, das trocknet die Hände nicht so aus (hier sind kleine Pflegeperlen und Vitamin E enthalten) und riecht außerdem so unfassbar gut. Mein persönlicher Favorit: Hello Sunshine. Für rund 3 Euro bei Sephora erhältlich.

Friederike, Mode- und Beautyredakteurin