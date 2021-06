Diese 5 Beauty-Brands ziehen jetzt in unsere Sammlung ein

In der Beauty-Welt geht es immer bunt zu – nicht nur während des Pride Month. Trotzdem wollen wir euch ein paar Kollektionen und Labels vorstellen, bei denen das Thema schon lange eine Rolle spielt. Die müsst ihr kennen!

Morphe

Die amerikanische Beauty-Brand wurde 2008 von Künstler:innen und Influencer:innen in Los Angeles gegründet. Schon von Anfang an war Morphe laut bunt und kreativ. Egal ob bunte Lidschatten und schillernde Highlighter – hier gibt's alles, was das Beauty-Herz begehrt. Auch Kooperationen mit großen Beauty-Influencern wie Bretman Rock oder Jeffree Star kann sich das Label auf die Fahnen schreiben. Die beiden Männer sind echte Größen in der Make-up-Szene. In der aktuellen Kampagne ist YouTuber Todrick Hall zu sehen. Er inspiriert seine Follower auf YouTube, indem er seine Erfahrungen als schwuler und Schwarzer Mann mit ihnen teilt.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Raffa's Plastic Cosmetics

Seit 2017 verkauft Beauty-Influencerin Raffaela Zollo ihre eigenen Make-up-Produkte unter ihrer eigenen Brand Raffa's Plastic Cosmetics. Das erste Produkt, das sie lanciert hat, war eine Wimpern-Kollektion, mittlerweile gibt es auch Highlighter. Raffaela ist Transgender und spricht auf ihrem YouTube-Kanal neben Beauty-Content ganz offen über das Thema.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

bh cosmetics

Mit Beauty-Influencer Marvyn Magnificent hat bh cosmetics schon vor einigen Jahren die erste gemeinsame Lidschatten-Palette auf den Markt gebracht. Vor allem durch seine bunten Make-up-Looks fällt der YouTuber auf. In einem Video sagt er:

Wenn man mich fragen würde, was ich für ein Geschlecht habe, würde ich nicht sagen ‘Ich bin männlich. Ich will, beziehungsweise kann mich deshalb gar nicht so richtig als schwul identifizieren! Ich repräsentiere auch die queere Community mit meinen Videos.

bh cosmetics arbeitet übrigens auch mit anderen männlichen Beauty-Influencern zusammen – genauso muss das sein!

Jeffree Star

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Die Marke von Beauty-Legende Jeffree Star gehört wohl zu den größten und erfolgreichsten Labels der Influencer:innen. Der Amerikaner ist eine feste Größe in der LGBTQI+-Community. Nicht nur sein Äußeres ist schrill und auffällig, seine Beautyprodukte sind es ebenfalls. Und genau das lieben die Leute daran.

BPerfect

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Die Make-up-Marke aus Nordirland wurde 2013 von Brendan McDowell gegründet. Gemeinsam mit bekannten Influencer:innen und Artists hat er verschiedene Paletten auf den Markt gebracht. Die neuste Kollektion ist gemeinsam mit THE Vivienne entstanden. Sie ist die Gewinnerin der Drag-Castingshow "RuPaul’s Drag Race" in Großbritannien. Die Lidschattenpalette kommt heute auf den Markt – und ist einfach perfekt für kreative Looks.