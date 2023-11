Sarah Ferguson strahlt bei ihrem Besuch in New York mit einem glamourösen Make-up von Artistin Clarissa Luna.

von Melanie Wenzke Dieses Foto von Sarah Ferguson versetzt uns in Schnappatmung! Doch wie hat sie das nur gemacht? Hier erfahrt ihr die Geheimnisse hinter Sarah Fergusons Beauty-Look und welche Make-up-Tipps für reife Haut wir uns von ihr abschauen können.

Sarah Ferguson begleitet viele von uns schon das halbe Leben. Durch ihre Hochzeit mit Prinz Andrew 1986 rückte sie ins Zentrum der royalen Aufmerksamkeit und ist bis heute – trotz Scheidung – royale Sympathieträgerin. Ihre natürliche Art überträgt sich auch auf ihren Beauty-Look: Gerne und oft zeigt sich die Herzogin von York ungeschminkt, die Haare lässig zu einem Dutt zusammengeknotet und mit einem Lächeln auf den Lippen. An anderen Tagen, zu festlichen Anlässen oder offiziellen Events, genießt sie auch gerne Glamour, den ihr meist ihre Make-up-Artistin Clarissa Luna ins Gesicht zaubert. Welche Produkte sie gerne benutzt und welche Make-up-Tipps ihr euch von Sarah Ferguson abschauen könnt, erfahrt ihr hier.

Make-up-Tipps für reife Haut: Sarah Ferguson zeigt, wie es geht

Anmutig altern ist eine Beschreibung, die auf Sarah Ferguson hervorragend zutrifft. Im Gesicht der über 60-jährigen finden sich Lebens- und Lachfalten, Sonnenautogramme in Form von Pigmentflecken und auch die Haut über den Augen küsst die Lider. All diese Erscheinungen müssen beim Make-up für reife Haut im Hinterkopf behalten werden.

1. Die Vorbereitung der Haut

Eine Faustregel ist, dass Glanz die Haut prall wirken lässt, während ein mattes Ergebnis eher das Gegenteil bewirkt. Bei Sarah Ferguson wurde dieses Prinzip genau verfolgt: Auf ihren Wangen wird das Licht wundervoll reflektiert und auch der Rest ihrer Haut strahlt jugendlich. Um dieses Ergebnis zu erzielen, ist eine reichhaltige Hautvorbereitung entscheidend.

Gesichtspflege

Fergies Make-up-Artistin benutzt deshalb gerne die Extra Firming Energy Day Cream von Clarins, die durch Aprikosenkernöl glättend wirkt und schnell in die Haut einzieht. Für reife Haut sind Pflegeprodukte, die mit Traubenkernöl, Nachtkerzenöl oder Granatapfelsamenöl formuliert sind, zu empfehlen. Sie fördern die Neubildung von Zellen und erhöhen die Hautelastizität. Einen Tropfen des Rachel's Plan Bee Gesichtsöl – ebenfalls mit Aprikosen- und Traubenkernöl – gibt Clarissa nach der Creme auf die Haut. Besonders wichtig ist, dass ihr das im besten Fall eine Stunde vor Make-up-Beginn auftragt, sodass später die Foundation nicht abrollt.

Augenpflege

Eine extra Augencreme benötigt ihr eigentlich nicht. Bei sehr trockenen Stellen kann die Dr. Theiss Nachtkerzen Augenlidcreme Abhilfe schaffen. Sarahs Make-up-Artistin Clarissa Luna schwört auf die Rays Copper Eye Mask, die die dünne Haut mit Feuchtigkeit versorgt und Schwellungen lindert. Die mit Kupfer-Peptiden, Bakuchiol und Niacinamide formulierten Augen-Pads sind besonders für reife Haut eine tolle Wahl – ein luxuriöses Produkt, das man sich zu speziellen Anlässen gönnen kann, aber nicht muss.

Lippenpflege

Eine Lippenmaske vor dem Make-up bewirkt wahre Wunder. Denn Glanz auf den Lippen lässt sie voller wirken. Fergie trägt wohl oft die Hydra Beauty Nourishing Lip Care von Chanel. Wiesenschaumkrautöl, ein Öl aus den Samen der Sumpfblume ist für das seidige, glatte Hautgefühl verantwortlich, während Jojobaöl und Sheabutter mit wertvollen Fettsäuren pflegen. Neben diesem Produkt ist auch auf die Laneige Lip Sleeping Mask Verlass.

Zusammen mit ihrer Tochter Prinzessin Beatrice sieht Sarah Ferguson umwerfend aus – das Lila an ihren Augen lässt ihre grünen Augen strahlen. Rosafarbener Gloss lässt die Lippen natürlich und dennoch prall wirken. © facebook.com/Clarissa Luna Makeup

2. Make-up

Auch beim Make-up wird für reife Haut das Augenmerk auf Lichtreflexion gelegt. Falten sind beim Schminken eine Herausforderung: Benutzt man zu viel oder zu dick formulierte Produkte, rutschen diese in die Fältchen und akzentuieren sie. Hier ist die richtige Produktauswahl entscheidend.

Teint

Clarissa setzt bei Fergies Haut auf einen Skin Tint von Beautyblender. Das ist ein flüssiges Produkt, das sehr leicht auf der Haut liegt und eine leichte bis mittlere Deckkraft besitzt. Auch bei Sarah sieht man: die Haut und ihre Sommersprossen scheinen leicht durch. Ihr Geheimtrick: Sie gibt auf dem Handrücken immer einen Tropfen Gesichtsöl in die Foundation. Ein solcher Skin-Tint ist eine sehr gute Wahl für reife Haut, da es wenig in Fältchen rutscht, kaum mit Puder fixiert werden muss (dadurch bleibt der Glanz erhalten) und feuchtigkeitsspendend formuliert ist. Von Puder-Foundations oder matten, hochdeckenden Produkte ist eher abzuraten für reife Haut. Wenn Unreinheiten oder Pigmentflecken abgedeckt werden sollen, erfolgt das am besten punktuell.

Concealer

Der wohl schwierigste Schritt ist Concealer. Denn um unsere Augen haben wir die meiste Bewegung, wodurch er Gefahr läuft, in die Fältchen zu rutschen. Hier ist das Fixieren mit Puder deshalb essenziell. Nehmt dafür eine Puder-Quaste mit losem Puder – Clarissa benutzt gerne das Translucent Setting Powder von Laura Mercier – und drückt dieses gezielt in die untere Augenpartie. Das wichtigste ist hier, das Puder ausgiebig in die Haut einzuarbeiten. Bei vergrößerten Poren auf oder neben der Nase könnt ihr auch hier mit der gleichen Technik das Puder gezielt auftragen.

Rouge, Bronzer und Highlighter

Auch hier dreht sich alles um Konsistenz und Glow. Am meisten schmeicheln der reifen Haut cremige oder flüssige Produkte. Der Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush in der Nuance Hope & Bliss ist ein wahrer Favorit von Sarahs Artistin. Ein Bronzer mit herrlichem Glanz ist der Fenty Beauty Body Sauce Luminizing Tint, der auch auf dem Dekolleté aufgetragen werden kann. Wer zudem noch mit einem Highlighter Akzente auf den höchsten Stellen des Gesichts setzten will, greift zu Glow Mon Amour von L'Oréal.

Augen-Make-up

Die Herzogin von York trägt gerne schwarzen Eyeliner und Kajal – eine Wahl, die sicherlich nicht für jede Augenform optimal ist. Bei kleinen Augen sollte auf beides lieber verzichtet werden und auf Schimmer-Lidschatten setzten, die mit dem Ringfinger vom Augenlid bis hoch zu den Augenbrauen aufgetragen werden. Dies gilt ebenso für Schlupflider. Einen braunen Kajal könnt ihr ganz dicht am oberen Wimpernkranz auftragen, um die Wimpern optisch zu verdichten – Mascara macht den Rest!

Vernachlässigt keines Falls eure Augenbrauen. Ihre betonten Brauen geben Fergies Beauty-Look das Extra an Frische. Mit einem Micro-Pencil wie z.B. dem Slim'Matic Ultra Precise Brow Pencil von Catrice könnt ihr perfekt Härchen nachzeichnen. Um schnell aufzufüllen, eignet sich auch ein Augenbrauenpuder.

Lippen

Sarah Fergusons Lippenstift passt perfekt zu ihrem Rouge – ein weiterer Tipp, den wir uns von ihr abschauen können. Denn wenn sich die Farben wiederholen, wirkt das Make-up besonders harmonisch. Ein matter Lippenstift hält am längsten – um trotzdem zu glänzen, könnt ihr eure Lippenpflege darüber auftupfen.

3. Haltbar machen

Eine Stolperstein bei diesem luminösen Make-up ist ganz klar die Haltbarkeit. Matte Produkte und Puder halten generell einfach länger auf dem Gesicht, würden aber bei reifer und besonders trockener Haut krustig aussehen. Setzt daher auf ein Setting-Spray: Clarissa benutzt das Fix' Makeup von Clarins. Ein außerordentlich gutes Setting Spray ist aber auch das The POREfessional Collection Super Setter von Benefit, das zwar etwas mattiert, aber dennoch den Glanz behält. Ein solches Spray könnt ihr bei besonderen Anlässen auch zwischen jedem Make-up-Schritt auftragen oder über den Tag, um eure Haut zu erfrischen.

Verwendete Quellen: Instagram.com, facebook.com, Olionatura

