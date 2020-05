So hält Lippenstift die ganze Nacht

Farbe, bleib mir treu!

Vor einer halben Stunde aufgetragen und schon unsichtbar? Kennen wir. Aus leidvoller Erfahrung. Viele Lippenstifte rühmen sich ihrer Long-Lasting-Eigenschaften, doch leider steckt dahinter oft nur ein leeres Versprechen. Welcher kleine Alltagseskapaden wirklich gut mitmacht, verraten wir euch übrigens in unserem Test: Wie lange hält Long Lasting Lippenstift wirklich?

Zugegeben, Küsse und Mahlzeiten sind natürlich ein Härtetest für Lippenstifte. Trotzdem erwarten wir, dass trotz alltäglicher Selbstverständlichkeiten noch was übrig bleibt von der Pracht. Mit unseren Tricks tragt ihr Lippenstift perfekt auf und konserviert ihn für den Rest des Abends.

So hält Lippenstift länger

1. Die Oberfläche macht's

Wichtig ist die Oberfläche, auf die der Lippenstift aufgetragen wird – also die sehr empfindliche, leicht trockene Lippenhaut. Die sollte vor dem Schminken gut mit Feuchtigkeit versorgt werden und frei von abgestorbenen Hautschüppchen sein. Deshalb: Erst die Lippen peelen (das Peeling könnt ihr auch prima selber machen mit Kaffeepulver oder braunem Zucker und ein paar Tropfen Kokos- oder Olivenöl), anschließend mit Feuchtigkeit versorgen (zum Beispiel mit einer Lippencreme, die Urea enthält). Achtet darauf, dass eure Lippenpflege keine Mineralöle enthält, sie stehen in Verdacht, gesundheitsschädigend zu wirken. Prima gegen aufgesprungene Lippen hilft auch eine Honigmaske. Einfach dickflüssigen Honig auf die Lippen auftragen und fünf Minuten einwirken lassen.

2. Basis schaffen

Vor dem Auftragen der Farbe die Lippen erst einmal auf ein Papiertaschentuch drücken, damit keine Produktrückstände der Pflege mehr auf den Lippen liegen. Wer mag, kann jetzt ein bisschen Foundation oder Concealer auf die Lippen auftragen, damit die Farbe auf einem glatteren Untergrund haftet. Einige Hersteller haben sogar ein Extra-Primer-Produkt für diesen Step (zum Beispiel "Lip Erase" von Mac Cosmetics). Außerdem hilft diese Basis, die Farbe richtig leuchten zu lassen.

3. Was bleibt? Gloss oder matt?

Am längsten halten tatsächlich die Lippenstifte, die den Zusatz Long Lasting haben – sie sind mit den meisten Farbpigmenten versehen und oft von matter Textur. Vor dem Auftragen mit einem Lipliner umranden, der die gleiche Farbe wie der Lippenstift hat – oder einen farblosen wählen. So kann keine Farbe über die Lippenränder 'auslaufen'. Für maximale Haltbarkeit könnt ihr, genau wie die Profis, den Lippenstift auch auf einen Pinsel nehmen – so erreicht ihr auch die tiefste Lippenfalte mit Farbe. Den Mund öffnen und noch mal auf ein Papiertuch drücken. Etwas losen Puder mit einem Pinsel auf die Lippen stäuben. Anschließend wieder sorgfältig Farbe mit dem Pinsel auftragen. Einige Lippenstifte haben auch integrierte Applikatoren zum Auftragen (zum Beispiel die Lippen-Puderstifte von L'Oréal).

Gloss und Cremelippenstifte halten leider nicht so lang wie matte Lippenstifte. Trotzdem: Wer extrem trockene Lippen hat, darf die cremigen Texturen gerne nehmen. Sonst fühlt sich die Haut auf den Lippen irgendwann rau und ausgetrocknet an. Wir verraten euch die besten Tricks zum Lippen schminken noch einmal step by step hier. Außerdem geben wir dir Hilfestellung bei der Wahl der perfekten Farbe: Welcher Lippenstift passt zu mir?, und zeigen coole Party--Make-ups zum Nachschminken.